Τράβις Κέλσι: Η πρώτη εξομολόγηση για τον γάμο με την Τέιλορ Σουίφτ-«Η καλύτερη νύχτα της ζωής μου»

Snapshot Ο Τράβις Κέλσι και η Τέιλορ Σουίφτ παντρεύτηκαν στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Ο Κέλσι περιέγραψε τον γάμο ως την καλύτερη νύχτα της ζωής του και ένα παιδικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

Η επιλογή του χώρου είχε ιδιαίτερο συμβολισμό για τον Κέλσι, καθώς θεωρεί το Madison Square Garden τη "Μέκκα" των αθλητικών χώρων.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με περιορισμένη δημοσιότητα και παρουσία εκλεκτών καλεσμένων, ενώ την τέλεσε ο Άνταμ Σάντλερ.

Το ζευγάρι διατήρησε την προσωπική του στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας ελάχιστες λεπτομέρειες. Snapshot powered by AI

Ο σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Τράβις Κέλσι και η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια, Τέιλορ Σουίφτ, παντρεύτηκαν στις 3 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, σε μια λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Madison Square Garden και στην οποία έδωσαν το «παρών» αρκετοί διάσημοι καλεσμένοι. Παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια στον κόσμο, οι δυο τους κατάφεραν να κρατήσουν το μεγαλύτερο μέρος της τελετής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Ένα παιδικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα»

Μιλώντας την Τετάρτη (12/8) σε δημοσιογράφους στο προπονητικό καμπ των Kansas City Chiefs στο Μιζούρι, ο Κέλσι αναφέρθηκε στον γάμο του και αποκάλυψε πως η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου είχε και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για τον ίδιο.

«Ήταν πραγματικά πολύ ωραίο να πραγματοποιώ το παιδικό μου όνειρο να βρίσκομαι σε αυτόν τον χώρο, τη Μέκκα όλων των αθλητικών χώρων, και να μπορώ να παντρευτώ εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/p/Db9beIhEwFa/

Για τον Κέλσι, το γεγονός ότι παντρεύτηκε την αγαπημένη του στο Madison Square Garden, έναν χώρο με ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, έκανε τη συγκεκριμένη βραδιά ακόμη πιο ξεχωριστή.

Μάλιστα, αυτές οι δηλώσεις αποτελούν την πρώτη φορά που ο Τράβις Κέλσι αποκαλεί δημόσια «σύζυγο» την Τέιλορ Σουίφτ, καθώς μέχρι τώρα το ζευγάρι είχε κρατήσει ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους σχετικά με τον γάμο του.

Ο γάμος που έμεινε μακριά από τα φώτα

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει γνωστές ελάχιστες λεπτομέρειες από την τελετή, καθώς το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει την προσωπική του στιγμή όσο το δυνατόν πιο ιδιωτική.

Τα σχόλια του Τράβις Κέλσι αποτελούν, μάλιστα, τις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του για τον γάμο μετά την τελετή. Το ζευγάρι παντρεύτηκε παρουσία εκλεκτών καλεσμένων, ενώ την τελετή φέρεται να τέλεσε ο κωμικός ηθοποιός Άνταμ Σάντλερ.

Παρά τη δημοσιότητα που συνοδεύει κάθε τους κίνηση, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι κατάφεραν να κρατήσουν τις περισσότερες στιγμές της μεγάλης ημέρας για τους ίδιους και τους ανθρώπους του στενού τους κύκλου.

Από το μυστήριο έχει δημοσιοποιηθεί μόλις μία φωτογραφία, η οποία κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα X, ενώ ελάχιστα είναι και τα στιγμιότυπα από τη γαμήλια δεξίωση.

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