Αγγλία: Ημιεπαγγελματίας ποδοσφαιριστής έβγαλε βίντεο τον εαυτό του να «τρέχει» με 307 χλμ./ώρα

Ένας ημιεπαγγελματίας ποδοσφαιριστής από το Λιντς της Αγγλίας, ο οποίος έβγαλε βίντεο τον εαυτό του να οδηγεί με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 307 χλμ./ώρα καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης.

Ο 32χρονος Κόνορ Τσάρλτον ο οποίος αγωνίζεται για την ομάδα Nostell Miners Welfare FC στην λίγκα Northern Counties East League, καταγράφηκε σε βίντεο σε οκτώ διαφορετικές περιπτώσεις να ξεπερνάει το όριο ταχύτητας, σε ένα διάστημα 12 μηνών.

Σε ένα από τα βίντεο, ο 32χρονος παραλίγο να συγκρουστεί με ένα λευκό βανάκι, ενώ κάνει drift με το όχημά του σε έναν κυκλικό κόμβο. Σε ένα άλλο, ο ποδοσφαιριστής καταγράφηκε να φτάνει τα 307 χλμ./ώρα με το όχημα του.

Δείτε βίντεο:

Σύμφωνα με το BBC, ο 32χρονος φαίνεται να είναι επίσης εμπλεκόμενος σε μια απάτη, στο πλαίσιο της οποίας οδηγοί αναλαμβάνουν την ευθύνη για άλλους οδηγούς που έχουν λάβει πρόστιμα με αντάλλαγμα μετρητά.

Συνολικά, ο Τσάρλτον βρίσκεται αντιμέτωπος με 10 κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και επιπλέον τέσσερις κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, οι οποίες σχετίζονται με την απάτη και σημειώθηκαν μεταξύ του 2022 και του 2023.

Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι πατέρας δύο παιδιών, δήλωσε ένοχος σε όλες τις κατηγορίες και καταδικάστηκε από το δικαστήριο του Crown Court σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης και του ανακλήθηκε η άδεια οδήγησης για τέσσερα έτη και επτά μήνες.