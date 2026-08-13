Λευκάδα: «Ατζαμής» καπετάνιος έριξε το σκάφος του σε πλοία στο λιμάνι - Προσήχθη από το Λιμενικό

Ένα τουριστικό σκάφος αναψυχής με επτά επιβαίνοντες συγκρούστηκε στο λιμάνι του Καλάμου της Λευκάδας, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με άλλα ελλιμενισμένα σκάφη.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ ο πλοίαρχος προσήχθη στο Λιμεναρχείο Λευκάδας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.