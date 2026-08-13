Λευκάδα: «Ατζαμής» καπετάνιος έριξε το σκάφος του σε πλοία στο λιμάνι - Προσήχθη από το Λιμενικό
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός
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Ένα τουριστικό σκάφος αναψυχής με επτά επιβαίνοντες συγκρούστηκε στο λιμάνι του Καλάμου της Λευκάδας, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με άλλα ελλιμενισμένα σκάφη.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ ο πλοίαρχος προσήχθη στο Λιμεναρχείο Λευκάδας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.
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