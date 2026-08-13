H ανάπαυση των πυροσβεστών στο πλοίο της επιστροφής από Μυτιλήνη - Φωτογραφία

Snapshot Οι πυροσβέστες δίνουν αδιάκοπη μάχη με τις πυρκαγιές σε πολλαπλά μέτωπα στην Ελλάδα.

Τρεις πυροσβέστες φωτογραφήθηκαν να ξεκουράζονται εξαντλημένοι στο πάτωμα ενός πλοίου κατά την επιστροφή τους από τη Μυτιλήνη.

Οι πυροσβέστες είχαν σταλεί με ελικόπτερο για υποστήριξη στη Μυτιλήνη και παρέμειναν εκεί πέντε ημέρες αντί για ένα 24ωρο.

Η επιστροφή τους στη Θεσσαλονίκη έγινε μέσω πλοίου από Μυτιλήνη προς Καβάλα και στη συνέχεια με λεωφορείο. Snapshot powered by AI

Με τα μέτωπα των πυρκαγιών ανά την επικράτεια να είναι πολλαπλά το τελευταίο χρονικό διάστημα, η μάχη των γυναικών και των ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τις φλόγες είναι αδιάκοπη.

Η ξεκούραση μοιάζει πολυτέλεια όταν απειλούνται ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, ακόμη και αν οι αντοχές των πυροσβεστών ελαχιστοποιούνται.

Το Newsbomb εξασφάλισε μια φωτογραφία, η οποία απεικονίζει τρεις αποκαμωμένους πυροσβέστες να ξεκουράζονται στο πάτωμα εσωτερικού χώρου πλοίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, οι εν λόγω πυροσβέστες είχαν μεταβεί με ελικόπτερο στη Μυτιλήνη, ως υποστήριξη για την κατάσταση συναγερμού στο νησί λόγω της απειλής των πυρκαγιών.

Ωστόσο, αν και επρόκειτο να παραμείνουν ένα 24ωρο εκεί, τελικά δεδομένων των συνθηκών, παρέμειναν 5 ημέρες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Επιπλέον, η επιστροφή τους πραγματοποιήθηκε με το πλοίο της γραμμής Μυτιλήνης - Καβάλας, από όπου και η επίμαχη φωτογραφία.

Στη συνέχεια από το λιμάνι της Καβάλας έπρεπε με λεωφορείο να επιστρέψουν στη μονάδα τους στη Θεσσαλονίκη.

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