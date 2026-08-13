Φωτιές: Κρίσιμο τριήμερο για τη χώρα, σε επιφυλακή οι Αρχές – «Καμία θερμή εργασία στο ύπαιθρο»

Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στο «κόκκινο», με τον χάρτη της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας να «χτυπά» καμπανάκι για τον ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Σε μία μέρα όπου αρκετές περιοχές βρίσκονται στην υψηλότερη βαθμίδα επικινδυνότητας, κάθε σπίθα μπορεί να αποδειχθεί αρκετή για να μετατρέψει μία αμέλεια σε πύρινο εφιάλτη. Το δύσκολο τριήμερο που ακολουθεί, κάνει την πρόληψη κρισιμότερη από ποτέ, με τον εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννη Αρτοποιό, να απευθύνει νέα έκκληση στους πολίτες να μην ανάψουν φωτιά για οιοδήποτε λόγο σε καμία περίπτωση.

«Το 90% των πυρκαγιών είναι από αμέλεια, ευχόμαστε να μην υπάρξουν άλλες συλλήψεις, να μην επιβληθούν άλλα διοικητικά πρόστιμα», επανέλαβε ο κ. Αρτοποιός, μιλώντας και σήμερα (13/08) στην εκπομπή Newsroom της ΕΡΤ και τον Μάκη Πολλάτο. Ακόμη, επεσήμανε ότι οι ριπαίοι άνεμοι συνθέτουν ένα πολύ επικίνδυνο σκηνικό για έναρξη πυρκαγιών, σημειώνοντας πως το «τριήμερο (σήμερα, αύριο και μεθαύριο) θα είναι ένα στοίχημα τόσο για εμάς (σ.σ. την Πυροσβεστική), όσο και την Πολιτική Προστασία».

Οι περιοχές στο «κόκκινο» είναι:

Αττική.

Αργολίδα.

Μυτιλήνη.

Περιοχές σε Βοιωτία, Εύβοια και Κορινθία.

Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.

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