Στο «κόκκινο» η Αττική, Red Code για φωτιές και βοριάδες έως 8 μποφόρ - Δύσκολο το επόμενο τριήμερο

Snapshot Η Αττική και πέντε ακόμη περιοχές βρίσκονται σε Κατηγορία Κινδύνου 5, δηλαδή σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, με ισχυρούς βοριάδες έως 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες.

Ο κρατικός μηχανισμός και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε ύψιστη ετοιμότητα, με προληπτικά μέτρα και αυξημένες περιπολίες.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σημαντικά από την Πέμπτη, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, κυρίως στο Αιγαίο, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για πυρκαγιές.

Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά και να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου θεωρείται η πιο κρίσιμη ημέρα για την εκδήλωση πυρκαγιών, με αυξημένη επιφυλακή να διατηρείται και τις επόμενες ημέρες. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής τίθεται ο κρατικός μηχανισμός για την Πέμπτη 13 Αυγούστου, καθώς η Αττική βρίσκεται στην Κατηγορία 5, δηλαδή σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι ισχυροί βοριάδες, που θα φτάσουν τοπικά έως και τα 8 μποφόρ, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό, την ώρα που ο υδράργυρος αρχίζει να υποχωρεί αισθητά.

Δύσκολο αναμένεται το επόμενο τριήμερο για μεγάλο μέρος της χώρας, με την αλλαγή του καιρού να φέρνει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, αλλά ταυτόχρονα πολύ ισχυρούς ανέμους.

Η Πέμπτη 13 Αυγούστου αποτελεί την πιο κρίσιμη ημέρα, καθώς η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα, η Κορινθία και η Λέσβος βρίσκονται σε Κατηγορία Κινδύνου 5, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, Κατηγορίας 4, προβλέπεται σε μεγάλο μέρος της υπόλοιπης χώρας.

Καλλιάνος: Έρχεται απότομη αλλαγή του καιρού

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, μιλώντας στο Newsbomb, προειδοποίησε για ένα δύσκολο τριήμερο, με τους βοριάδες να ενισχύονται από την Πέμπτη και να γίνονται ακόμη ισχυρότεροι την Παρασκευή και το Σάββατο.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά, με την πτώση να γίνεται περισσότερο αισθητή τις επόμενες ημέρες.

Από τους 36-38 βαθμούς Κελσίου, ο υδράργυρος θα υποχωρήσει στους 30-34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, ενώ στην Αθήνα η θερμοκρασία την Πέμπτη αναμένεται να φτάσει περίπου στους 34 βαθμούς.

Το χαρακτηριστικό, ωστόσο, του επόμενου τριημέρου δεν θα είναι μόνο η πτώση της θερμοκρασίας, αλλά κυρίως οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι.

Την Παρασκευή οι άνεμοι στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ, ενώ οι βοριάδες θα παραμείνουν ενισχυμένοι και το Σάββατο.

Στο «κόκκινο» η Αττική

Το μεγάλο μέτωπο ανησυχίας είναι η Αττική. Με τον κίνδυνο πυρκαγιάς να βρίσκεται στην ανώτατη κατηγορία, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα.

Ο συνδυασμός ξηρής βλάστησης και ισχυρών ανέμων δημιουργεί ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, καθώς μια φωτιά μπορεί να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα. Για τον λόγο αυτό ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη ενεργοποιήσει σειρά προληπτικών μέτρων.

Ο Λυκαβηττός και ο λόφος Φινόπουλου κλείνουν για κάθε δραστηριότητα, διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται η Δημοτική Αστυνομία, οι υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου και οι υδροφόρες του Δήμου.

Παράλληλα, drones με θερμικές κάμερες θα επιτηρούν μεγάλους χώρους πρασίνου, μεταξύ άλλων τον Λυκαβηττό, τον Στρέφη, τον Φιλοπάππου, τα Τουρκοβούνια και τα Ιλίσια.

«Κανένα περιθώριο εφησυχασμού»

Στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς χαρακτήρισε την Πέμπτη «εξαιρετικά κρίσιμη ημέρα».

Όπως σημείωσε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προέρχονται ήδη από μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, καθώς καθημερινά καταγράφονται περίπου 40 έως 50 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση, με ενισχυμένες επίγειες και εναέριες περιπολίες και συνεργασία της Πυροσβεστικής με την Αστυνομία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Αυτοδιοίκηση και τις εθελοντικές ομάδες.

Το μήνυμα των αρχών είναι σαφές: καμία αμέλεια και κανένας εφησυχασμός.

Τι αλλάζει στον καιρό

Από την Πέμπτη οι θερμοκρασίες υποχωρούν, ενώ οι βοριάδες παραμένουν ισχυροί.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη Μακεδονία και την Ήπειρο.

Την Παρασκευή η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει ακόμη πιο αισθητή. Οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα ενισχυθούν στα ανατολικά, με το Αιγαίο να παραμένει στο επίκεντρο των ισχυρών ανέμων.

Τι καιρό θα κάνει τον Δεκαπενταύγουστο

Ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, ο καιρός θα παραμείνει άστατος σε αρκετές περιοχές.

Περισσότερες νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ενώ φαινόμενα κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπονται επίσης στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο ακόμη, κυρίως στα ανατολικά.

Η ενίσχυση του μελτεμιού είναι ο βασικός λόγος για την αλλαγή του σκηνικού, καθώς οι βόρειοι άνεμοι μεταφέρουν πιο δροσερές αέριες μάζες προς την ανατολική ηπειρωτική χώρα.

Οι περιοχές σε συναγερμό

Σε Κατηγορία 5 για την Πέμπτη βρίσκονται:

Αττική

Βοιωτία

Εύβοια

Αργολίδα

Κορινθία

Λέσβος

Παράλληλα, σε Κατηγορία 4 βρίσκονται πολλές ακόμη περιοχές της χώρας.

Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως καύση ξερών χόρτων και κλαδιών, χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, υπαίθριες ψησταριές και απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, απαιτείται άμεση ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο 199.

Το δύσκολο τριήμερο

Το σκηνικό των επόμενων ημερών είναι ξεκάθαρο: η θερμοκρασία πέφτει, αλλά οι άνεμοι δυναμώνουν.

Η Πέμπτη αποτελεί την πιο επικίνδυνη ημέρα για την εκδήλωση πυρκαγιών, με την Αττική να βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού.

Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί, με το Αιγαίο να βρίσκεται στο επίκεντρο και τις ριπές να φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Ένα δύσκολο τριήμερο βρίσκεται μπροστά, με τις αρχές να ζητούν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους, καθώς το μέτωπο της ζέστης υποχωρεί, αλλά ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει στο «κόκκινο».

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