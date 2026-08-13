Η κόρη του Μπιλ Γκέιτς αντιμέτωπη με 20 χρόνια φυλάκισης για απάτη στο διαδίκτυο

Η κόρη του Μπιλ Γκέιτς, Φοίβη ξατηγορείται για μία ψηφιακή απάτη στη νεοφυή εταιρεία της, και αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Νατάσα Παυλοπούλου

Η κόρη του Μπιλ Γκέιτς αντιμέτωπη με 20 χρόνια φυλάκισης για απάτη στο διαδίκτυο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 23χρονη Φοίβη Γκέιτς κατηγορείται για απάτη μέσω της μεθόδου «cookie stuffing» στην εταιρεία Phia, που της επιφέρει ποινή έως 20 χρόνια φυλάκισης.
  • Η πρακτική περιελάμβανε αυτόματη τοποθέτηση ψηφιακών cookies χωρίς συναίνεση χρηστών, ώστε η εταιρεία να εισπράττει αδικαιολόγητες προμήθειες από ηλεκτρονικές πωλήσεις μεγάλων λιανεμπόρων.
  • Εσωτερικές συνομιλίες αποκαλύπτουν ότι η Φοίβη Γκέιτς και η συνιδρύτρια ήταν ενήμερες και ζητούσαν την αυτόματη ενεργοποίηση των cookies για να αυξήσουν τις προμήθειες.
  • Μετά την απενεργοποίηση της αμφιλεγόμενης λειτουργίας, τα έσοδα της Phia μειώθηκαν σημαντικά, καθώς το «cookie stuffing» κάλυπτε πάνω από το 51% των πωλήσεων της εταιρείας.
  • Η Phia διέκοψε τις αμφιλεγόμενες λειτουργίες, ξεκίνησε επιστροφές προμηθειών και προσέλαβε υπεύθυνο συμμόρφωσης για να διασφαλίσει διαφάνεια μελλοντικά.
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Η 23χρονη Φοίβη Γκέιτς, κόρη του ιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς εμπλέκεται σε σκάνδαλο γύρω από τη νεοφυή εταιρεία της Phia, κατηγορούμενη για την παράνομη πρακτική «cookie stuffing».

Πρόκειται για μια μέθοδο απάτης, κατά την οποία το λογισμικό της εταιρείας τοποθετούσε αυτόματα ψηφιακά cookies στους περιηγητές των χρηστών χωρίς εκείνοι να χρησιμοποιήσουν κάποιο κουπόνι, ώστε η εταιρεία να καρπώνεται αδικαιολόγητα προμήθειες από ηλεκτρονικές πωλήσεις μεγάλων λιανεμπόρων όπως οι Nike, Gap και Nordstrom. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, η τακτική αυτή συνιστά ομοσπονδιακή απάτη στις ΗΠΑ και επισύρει ανώτατη ποινή κάθειρξης έως 20 έτη, συν πρόστιμα και αποζημιώσεις.

Παρότι η διοίκηση της Phia απέδωσε αρχικά το συμβάν σε τεχνικό σφάλμα που διορθώθηκε τον Ιούλιο, εσωτερικές συνομιλίες στο Slack που αποκάλυψε το Bloomberg δείχνουν ότι η Γκέιτς και η συνιδρύτρια Σοφία Κιάνι ήταν ενήμερες για την πρακτική τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο.Μάλιστα, ζητούσαν από τους προγραμματιστές την αυτόματη ενεργοποίηση των cookies σε κάθε επίσκεψη, προκειμένου να εισπράττουν προμήθεια επί της συνολικής αξίας των εμπορευμάτων.

Κάποια στιγμή μάλιστα η Γκέιτς —η οποία δήλωνε αποφασισμένη να πετύχει χωρίς τις πλάτες των δισεκατομμυριούχων γονιών της, τονίζοντας πως «θέλει απεγνωσμένα να αποδείξει την αξία της»— άρχισε να ανησυχεί για τα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα έσοδα της Phia από τις προμήθειες του Etsy. Μάλιστα, στις 18 Δεκεμβρίου έγραφε χαρακτηριστικά στο Slack: «Ανησυχώ μήπως το θέμα είναι γενικό... επιβεβαιώστε ότι η αυτόματη τοποθέτηση cookie λειτουργεί σε όλους τους ιστότοπους με κουπόνι, ώστε να βγάζουμε προμήθεια από τη συνολική ακαθάριστη Αξία των εμπορευμάτων».

Μετά την απενεργοποίηση της αμφιλεγόμενης λειτουργίας, τα μέσα ημερήσια έσοδα της Phia κατέρρευσαν από τα 80.000 δολάρια σε μόλις 10.000 έως 28.000 δολάρια, καθώς το «cookie stuffing» κάλυπτε πάνω από το 51% των πωλήσεων που οικειοποιούνταν η εταιρεία.

Η startup —η οποία το 2025 άντλησε το εντυπωσιακό ποσό των 30 εκατομμυρίων δολαρίων από ισχυρά ονόματα όπως η Χέιλι Μπίμπερ, η Κρις Τζένερ και η ιδρύτρια της Spanx, Σάρα Μπλέικλι— λειτουργεί ως επέκταση περιηγητή (browser extension). Το λογισμικό της εντοπίζει εκπτωτικούς κωδικούς για τους καταναλωτές σε πλήθος e-shop, την ώρα που εκείνοι ολοκληρώνουν τις αγορές τους μέσω της εφαρμογής Phia.

Εκπρόσωπος της Phia δήλωσε ότι η εταιρεία ακύρωσε τις επίμαχες λειτουργίες, ξεκίνησε τη διαδικασία επιστροφής των προμηθειών στους συνεργαζόμενους λιανοπωλητές και προσέλαβε έναν υπεύθυνο συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλίσει στο εξής την πλήρη διαφάνεια. «Συνεχίζουμε να φέρνουμε σε επαφή τους καταναλωτές με χιλιάδες συνεργαζόμενες εταιρείες», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας. «Διδασκόμαστε από το συμβάν και δεσμευόμαστε για μια αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, η οποία θα εμπλουτιστεί σύντομα με νέες λειτουργίες.»

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