Η περιπέτεια 2 Γάλλων στην ορεινή Νάξο το «ευχαριστώ» στους ντόπιους και τα προβλήματα που ανέδειξαν

Snapshot Δύο Γάλλοι τουρίστες επέλεξαν να περάσουν τις διακοπές τους στο ορεινό χωριό Σκαδό της Νάξου, προτιμώντας έναν πιο αυθεντικό και βιώσιμο τουρισμό μακριά από τις παραλίες και τα πολυσύχναστα μέρη.

Η σοβαρή ιατρική ανάγκη της Corinne αποκάλυψε τις σημαντικές ελλείψεις στην υγειονομική περίθαλψη και τις συγκοινωνίες στα ορεινά χωριά της Νάξου, όπως η έλλειψη 24ωρων ιατρικών υπηρεσιών και ασθενοφόρων.

Οι ντόπιοι υποστήριξαν θερμά τους τουρίστες κατά την κρίσιμη στιγμή, ενώ επισημάνθηκε η ανάγκη για υποδομές που θα στηρίξουν τόσο τους κατοίκους όσο και έναν διαφορετικό, βιώσιμο τουρισμό.

Η εμπειρία των τουριστών ανέδειξε την ανάγκη για τουριστική στρατηγική που θα επικεντρώνεται στα ορεινά χωριά και τον πολιτισμό της Νάξου, αντί για μαζικό τουρισμό στις ακτές και τα αστικά κέντρα.

Η ανάπτυξη τοπικών ιατρικών κέντρων και βελτίωση των συγκοινωνιών θεωρούνται απαραίτητα για τη διατήρηση της ζωής και της ταυτότητας των απομακρυσμένων περιοχών της Νάξου. Snapshot powered by AI

Δύο Γάλλοι τουρίστες αποφάσισαν να επισκεφθούν τη Νάξο για τις διακοπές τους, ωστόσο, δεν προτίμησαν κάποιο πολυσύχναστο μέρος του νησιού, αλλά κάτι πιο ήσυχο. Έτσι λοιπόν, κατέληξαν στο Σκαδό, με σκοπό να μυηθούν στον τρόπο ζωής των κατοίκων των ορεινών χωριών.

Η Corinne και ο Stéphane, ως λάτρεις του βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού, εγκαταστάθηκαν στο Σκαδό, φιλοξενούμενοι κατοίκου του χωριού και μέλους του Δικτύου, ωστόσο, οι διακοπές τους πήραν δραματική τροπή, όταν μια σοβαρή ιατρική ανάγκη έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή της Corinne.

O Stéphane μοιράστηκε την εμπειρία που βίωσαν όταν χρειάστηκε να νοσηλευτεί η σύντροφός του και παρέθεσε μια σειρά από δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Όλα αυτά, λέει ο Γάλλος τουρίστας, θα μπορούσαν να συμβούν σε οποιονδήποτε διαμένει μόνιμα σ' αυτά τα ορεινά χωριά, τα οποία δεν έχουν συγκοινωνία τη νύχτα, δεν έχουν κέντρα υγείας, όλο το νησί έχει ένα ασθενοφόρο για να τους εξυπηρετήσει κατά τις κρίσιμες ώρες, ενώ και οι υποδομές στις επικοινωνίες είναι απαρχαιωμένες έως ανύπαρκτες.

Παράλληλα, ο Γάλλος τουρίστας, τονίζει την ανάγκη για στροφή σε ένα είδος τουρισμού που δεν είναι δομημένος γύρω από τις ακτογραμμές και τις παραλίες.

Η εμπειρία τους στη Νάξο

«Με την Corinne είμαστε ένα ζευγάρι ταξιδιωτών γύρω στα πενήντα και τα τελευταία χρόνια έχουμε πραγματικά αγαπήσει την Ελλάδα. Πίσω στη Γαλλία, όλοι φαίνεται να πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι μόνο παραλίες και αρχαία ερείπια. Όμως, σταδιακά, ανακαλύψαμε μια απίστευτα αυθεντική Ελλάδα, μια χώρα που είναι κάτι πολύ περισσότερο από τις ακτές της.

Φυσικά, μας αρέσει να κολυμπάμε, αλλά από τη Μάνη μέχρι τα Κύθηρα, ή από τη Σκόπελο μέχρι τα Μετέωρα, έχουμε γνωρίσει πολύ διαφορετικές πλευρές της χώρας. Και όλα αυτά μπορεί κανείς να τα ανακαλύψει με ένα σακίδιο στην πλάτη, ένα σκούτερ ή απλώς παίρνοντας το λεωφορείο.

Ουσιαστικά, προσπαθούμε να ταξιδεύουμε όσο το δυνατόν πιο υπεύθυνα και όσο πιο κοντά στους ντόπιους ανθρώπους γίνεται. Ταξιδεύοντας με αυτόν τον τρόπο, συνειδητοποιείς επίσης ότι η πραγματικότητα που βιώνουν ή αισθάνονται οι τουρίστες μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από την πραγματικότητα των Ελλήνων που ζουν πραγματικά σε αυτά τα μέρη, και που τα κρατούν ζωντανά, 365 ημέρες τον χρόνο.

Μερικές φορές, αρκεί να δεις πόσο γεμάτα είναι ορισμένα δημόσια λεωφορεία, σε σημείο που να μην μπορούν πλέον να επιβιβάσουν τους ντόπιους και την ίδια στιγμή πόσο ανύπαρκτα είναι άλλα σε περιοχές που είναι σχεδόν αποκομμένες από συγκοινωνία.

Φυσικά, βλέπουμε αυτή την πραγματικότητα μέσα από τα μάτια των τουριστών. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να προσποιηθούμε ότι είμαστε κάτι άλλο. Όμως, πίσω από όλες αυτές τις εικόνες τύπου Instagram, υπάρχει μερικές φορές μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

Έτσι, το να περάσουμε ένα καλοκαίρι στις Κυκλάδες δεν ήταν απαραίτητα μια αυτονόητη επιλογή για εμάς. Ανησυχούσαμε για τον υπερτουρισμό και για το ενδεχόμενο να πέσουμε στο κλισέ των λευκών σπιτιών και του γαλάζιου ουρανού. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να επισκεφθούμε μόνο δύο νησιά, την Αμοργό και τη Νάξο, και να επιλέξουμε μέρη για διαμονή μακριά από τα πιο τουριστικά σημεία.

Και νομίζω ότι κάναμε τη σωστή επιλογή. Το να περάσουμε χρόνο στο Σκαδό και στα ορεινά χωριά ήταν ακριβώς το είδος της Ελλάδας που θέλαμε να ανακαλύψουμε, παρόλο που η άφιξή μας στη Χώρα της Νάξου με έκανε για λίγο να αμφισβητήσω την επιλογή μας.

Περάσαμε εκεί μερικές ώρες μετά την άφιξή μας με το πλοίο – και μερικές ακόμη ώρες στο νοσοκομείο, αλλά θα επανέλθω σε αυτό αργότερα – και είχαμε την αίσθηση μιας πόλης που ήταν 100% οργανωμένη γύρω από τον τουρισμό, συνδυάζοντας κάπως πιο πολυτελή καταστήματα με φθηνότερα μαγαζιά.

Ελάχιστα ή και τίποτα ελληνικό ή κυκλαδίτικο δεν έχει απομείνει σε αυτή την πόλη. Έμοιαζε περισσότερο με κάποιο είδος σκηνικού θεματικού πάρκου για τουρίστες που βιάζονται…

Όμως, μόλις φύγαμε από την Χώρα, συνειδητοποιήσαμε γρήγορα τις δυνατότητες του νησιού για βιώσιμο τουρισμό: μονοπάτια πεζοπορίας, όμορφα τοπία, παραλίες μακριά από τον μαζικό τουρισμό, επιβλητικά βουνά, όμορφα και αυθεντικά χωριά, γνήσιο τοπικό φαγητό και, πάνω απ’ όλα, απίστευτους ανθρώπους.

Στους δρόμους του Σκαδού δύο Γάλλοι τουρίστες δεν περνούν ακριβώς απαρατήρητοι. Οι άνθρωποι φαίνονταν πραγματικά χαρούμενοι που έβλεπαν ότι τα χωριό τους και η ορεινή Νάξος μπορούσε να μας ενδιαφέρει, ότι μας άρεσε τόσο και ότι επρόκειτο να περάσουμε όλες μας τις διακοπές ανάμεσά τους.

Από την ηλικιωμένη κυρία στο παντοπωλείο, μέχρι τη σερβιτόρα στην ταβέρνα που μας καθοδήγησε στη διαδρομή που κάναμε αντί να μας δώσει απλώς έναν κατάλογο φαγητού, όπως γίνεται συχνά στη Χώρα, μέχρι όλους εκείνους τους ανθρώπους που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να βρουν κάποιον που μιλούσε αγγλικά ώστε να μας εξηγήσει πού έπρεπε να παρκάρω, και την Ελληνίδα μητέρα που περνούσε τις διακοπές της με την οικογένειά της και με την οποία συζητούσαμε τα βράδια κοντά στο γήπεδο μπάσκετ...

Νιώσαμε ότι μας αγκάλιασαν, μας καλωσόριζαν και, κατά κάποιον τρόπο, ότι ήμασταν σαν στο σπίτι μας. Και αυτή η ατμόσφαιρα ενσυναίσθησης έγινε απολύτως απαραίτητη, γιατί οι διακοπές μας δεν εξελίχθηκαν ακριβώς όπως τις είχαμε σχεδιάσει.

Το πρόβλημα υγείας που ανέδειξε τα προβλήματα της Περιφέρειας και των απομακρυσμένων χωριών

Η Corinne χρειάστηκε να νοσηλευτεί επειγόντως και στη συνέχεια να μεταφερθεί στη Σύρο. Οι ομάδες των νοσοκομείων στην Σύρο ήταν καταπληκτικές και, χάρη σε αυτές, τώρα έχουμε επιστρέψει στη Γαλλία και είμαστε και οι δύο καλά.

Όταν οι γείτονές μας στο χωριό έμαθαν τι είχε συμβεί, ήταν απίστευτα ευγενικοί και η υποστήριξή τους ήταν κυριολεκτικά ζωτικής σημασίας για εμάς.

Παρόλο που η Corinne είναι τώρα καλά, αυτή η τραυματική εμπειρία εγείρει ορισμένα πολύ πραγματικά ερωτήματα σχετικά με τη ζωή των ανθρώπων που ζουν στο Σκαδό, και σε όλα αυτά τα μικρά χωριά στα βουνά τις Νάξου.

Πού βρίσκονται οι 24ωρες τοπικές ιατρικές υπηρεσίες; Ένα ασθενοφόρο για τις κρίσιμες ώρες; Πού είναι τα δρομολόγια των λεωφορείων που θα επέτρεπαν στους ανθρώπους να επισκεφθούν έναν γιατρό «στην πόλη»; Ποιος υπάρχει για να βοηθήσει τους ανθρώπους, πολλούς από τους οποίους είναι ηλικιωμένοι, όταν κάτι πάει στραβά; Τι πρόσβαση έχουν στην ενημέρωση ή στο διαδίκτυο;

Ειλικρινά, αν δεν είχαμε σύνδεση με το κινητό μας λόγω Γαλλίας και αυτοκίνητο, η κατάσταση της Corinne θα ήταν πολύ πιο σοβαρή.

Σε μια ιατρική έκτακτη ανάγκη, κάθε λεπτό μετράει. Αλλά τι κάνεις όταν δεν μπορείς να βασιστείς σε ένα βασικό ιατρικό κέντρο, με εξοπλισμό και όχημα που μπορεί να κάνει γρήγορα μια διάγνωση και να δρομολογήσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης;

Αν η Νάξος πρόκειται να αναπτυχθεί με έναν τρόπο διαφορετικό από τον μαζικό τουρισμό, τότε οι άνθρωποι που ζουν στα χωριά της πρέπει να αποκτήσουν τα μέσα για να συνεχίσουν να ζουν εκεί. Είναι αυτοί που θα υποδεχτούν τους επισκέπτες, θα κρατήσουν ζωντανά τα τοπικά καταστήματα και τις υποδομές και θα αναπτύξουν νέες μορφές τουρισμού και νέες υπηρεσίες.

Αυτό θα ήταν μια πολύ πιο λογική επιλογή από την τωρινή μετατροπή της Νάξου σε κάποιο είδος Σαντορίνης ή Μυκόνου, τσιμεντοποιώντας τα κέντρα των πόλεων και φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να μετατρέπουμε το θαλασσινό νερό σε πόσιμο, ενώ παράλληλα απελευθερώνουμε άλατα και χημικά πίσω στο έδαφος και στο νερό και κάνοντας τη ζωή ακόμη πιο δύσκολη για τους ανθρώπους που εξαρτώνται από τη γη και τη θάλασσα και σκοτώνοντας την θαλάσσια ζωή.

Σε αντίθεση με ορισμένα άλλα κυκλαδίτικα νησιά, η Νάξος έχει την τύχη να διαθέτει πολύ μεγαλύτερη έκταση και έναν πραγματικά ξεχωριστό νησιωτικό πολιτισμό. Ο σύντομος χρόνος που περάσαμε εκεί ήταν αρκετός για να το συνειδητοποιήσουμε.

Στα κοντινά χωριά, αλλά και στο Φιλώτι και το Χαλκί, ανακαλύψαμε τον πολιτισμό του νησιού, τις παραδόσεις του, την κληρονομιά του, τις εκκλησίες του...

Κι όμως, είχαμε την αίσθηση ότι όλα εξαρτώνται από ατομικές πρωτοβουλίες και όχι από μια ευρύτερη τουριστική στρατηγική για ολόκληρο το νησί της Νάξου. Φαίνεται ότι σχεδόν τα πάντα είναι οργανωμένα γύρω από τις παραλίες και την ακτογραμμή.

Είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχει πραγματικό κοινό για ένα διαφορετικό είδος τουρισμού, αρκεί να γίνει ορατό, να εκτιμηθεί και να προωθηθεί, και αρκεί να δοθεί στους επισκέπτες η δυνατότητα να το ανακαλύψουν και στους ντόπιους τα μέσα για να το διατηρήσουν ζωντανό.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως οι επισκέπτες μπορούν να βρουν τοπικές λύσεις αν κάτι πάει στραβά.

Στις διάφορες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που επισκεφθήκαμε σε άλλα νησιά, συναντήσαμε οικογένειες και γονείς που είχαν έρθει απλώς για να νιώσουν ασφαλείς και να πάρουν γρήγορα μια διάγνωση.

Η ύπαρξη ιατρικών κέντρων στα χωριά των βουνών δεν είναι πολυτέλεια· είναι πραγματική ανάγκη. Θα εξυπηρετούσε τους τουρίστες, αλλά θα επέτρεπε επίσης στους ντόπιους να συνεχίσουν να ζουν εκεί όπου βρίσκονται, γνωρίζοντας ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη όταν τη χρειάζονται.

Το θέμα της έλλειψης συγκοινωνίας ιδιαίτερα το βράδυ ήταν επίσης τραγικό. Χωρίς αυτές τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες, είναι ολόκληρη η ιστορία και η ταυτότητα της Νάξου που θα μπορούσαν σταδιακά να εξαφανιστούν.

Οι οικογένειες απλώς δεν μπορούν να εγκατασταθούν σε απομακρυσμένες περιοχές αν δεν έχουν καμία βεβαιότητα ότι οι απαραίτητες υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες όταν τις χρειαστούν.

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον υπεύθυνο τουρισμό είναι κάτι περισσότερο από μια απλή τάση. Σε μια εποχή που οι φυσικοί πόροι γίνονται ολοένα και πιο σπάνιοι, εξελίσσεται σε ανάγκη.

Μπορεί να αποφέρει λιγότερα χρήματα άμεσα, αλλά φαίνεται σαν μια τόσο λογική προσέγγιση σε μια εποχή που ορισμένα νησιά είναι ήδη εντελώς κορεσμένα και που οι καιρικές και κλιματικές συνθήκες, όπως τα περιστατικά που σημειώθηκαν πρόσφατα στην Πάρο, θέτουν σοβαρά υπό αμφισβήτηση αυτό το οικονομικό μοντέλο.

Δεν μπορέσαμε να απολαύσουμε όλα όσα έχει να προσφέρει η Νάξος. Αλλά πραγματικά ελπίζουμε να επιστρέψουμε και να ανακαλύψουμε ότι αυτή η έκκληση για ένα διαφορετικό είδος τουρισμού έχει εισακουστεί και ότι τα χωριά που τόσο αγαπήσαμε είναι ακόμα εκεί.

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