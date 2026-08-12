Ανείπωτη τραγωδία: 16χρονη σκοτώθηκε έπειτα από έκρηξη σε σκάφος, ενώ έκανε οικογενειακές διακοπές

Μία 16χρονη Βρετανίδα cheerleader έχασε τη ζωή της, ενώ έκανε διακοπές με την οικογένειά της στην Καραϊβική, όταν σημειώθηκε έκρηξη στο σκάφος που επέβαινε.

Η Abbie Lainton πέθανε στις 30 Ιουλίου, έπειτα από θανάσιμους τραυματισμούς που υπέστη από έκρηξη σε σκάφος. Στο ίδιο περιστατικό τραυματίστηκαν σοβαρά και δύο από τα αδέλφια της.

Η 16χρονη, η οποία περίμενε τα αποτελέσματα των σχολικών της εξετάσεων, ήταν «πολύ αγαπητή από την οικογένεια, τους φίλους της και όλους όσοι τη γνώριζαν», όπως αναφέρεται σε σελίδα στο GoFundMe που δημιουργήθηκε για την οικονομική στήριξη της οικογένειάς της.

«Στις 30 Ιουλίου 2026, η Abbie Lainton έχασε τραγικά τη ζωή της σε ένα τρομερό δυστύχημα, ενώ βρισκόταν σε διακοπές στη Δομινικανή Δημοκρατία. Η Becky και ο Gary έχασαν την όμορφη 16χρονη κόρη τους, ενώ η Carley και ο Bradley τραυματίστηκαν επίσης σοβαρά στο δυστύχημα», αναφέρεται στη σελίδα.

https://www.instagram.com/p/Dbu0JpmjZtl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Η Abbie είχε όλη τη ζωή μπροστά της. Θα έπρεπε να απολαμβάνει το καλοκαίρι με τους φίλους της και να περιμένει με ανυπομονησία τα αποτελέσματα των GCSE», συνεχίζει το μήνυμα.

Μέχρι στιγμής, έχουν συγκεντρωθεί 22.733 λίρες — περίπου 30.744 δολάρια — σε δωρεές για την οικογένειά της.

Οι ακριβείς συνθήκες γύρω από τον θάνατο της 16χρονης δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.

Η Abbie ήταν cheerleader αλλά και προπονήτρια στην τοπική ομάδα Swindon Lightning, η οποία την αποχαιρέτησε ως ένα «ιδιαίτερα αγαπημένο μέλος» της οικογένειάς της.

«Η καλοσύνη της, το μεταδοτικό της χαμόγελο, η αδιάκοπη ενθάρρυνση που προσέφερε στους άλλους και η αγάπη της για το cheerleading άγγιξαν τις ζωές τόσων αθλητών, προπονητών και οικογενειών όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε η ομάδα σε ανάρτησή της στο Instagram.

«Έφερνε τόσο πολύ φως στον χώρο μας και η απώλειά της μάς έχει ραγίσει την καρδιά», πρόσθεσαν.

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