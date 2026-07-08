Φρίκη στην Πολωνία: Ιερέας κατακρεούργησε άστεγο με τσεκούρι και τον έκαψε ζωντανό

Αιτία διαφωνίας η αθέτηση της υπόσχεσης του ιερέα να νοικιάσει διαμέρισμα στον άτυχο άνδρα

Δημήτρης Δρίζος

Φρίκη στην Πολωνία: Ιερέας κατακρεούργησε άστεγο με τσεκούρι και τον έκαψε ζωντανό
ΚΟΣΜΟΣ
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Ένας ιερέας κατηγορείται ότι κατακρεούργησε με τσεκούρι έναν άστεγο και στη συνέχεια του έβαλε φωτιά ενώ ήταν ακόμη ζωντανός, αφού, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε επιχειρήσει να τον σκοτώσει και λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Ο πρώην εφημέριος, που τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κατονομάζουν ως Μίροσλαβ Μ., κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον 68χρονο Ανατόλ Τσ. με «ιδιαίτερη αγριότητα», αφού ο άστεγος εντοπίστηκε τυλιγμένος στις φλόγες σε έναν επαρχιακό δρόμο κοντά στο χωριό Λασόπολ της Πολωνίας, τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με την πολωνική εφημερίδα Super Express.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι οι δύο άνδρες, οι οποίοι γνωρίζονταν περίπου 25 χρόνια, είχαν εμπλακεί σε έντονη διαμάχη σχετικά με μια υπόσχεση του ιερέα να αγοράσει ή να νοικιάσει στον άστεγο ένα διαμέρισμα στη Βαρσοβία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η λογομαχία κλιμακώθηκε όταν οι δύο σταμάτησαν με το αυτοκίνητο σε έναν ήσυχο επαρχιακό δρόμο. Εκεί, ο Μίροσλαβ φέρεται να πήρε ένα τσεκούρι από το όχημά του και να χτύπησε επανειλημμένα τον Ανατόλ στο κεφάλι, πριν τον περιλούσει με βενζίνη και του βάλει φωτιά, ενώ ενδέχεται να ήταν ακόμη ζωντανός.

Η νεκροψία έδειξε ότι ο 68χρονος υπέστη σοβαρότατα τραύματα στο κεφάλι, ενώ έφερε εγκαύματα στο 80% του σώματός του.

Ο πρώην ιερέας φέρεται να ομολόγησε την ανθρωποκτονία κατά την ανάκρισή του, με τους εισαγγελείς να αναφέρουν ότι περιέγραψε με λεπτομέρειες τη βίαιη επίθεση. Παράλληλα, οι ερευνητές υποστηρίζουν πλέον ότι η δολοφονία σημειώθηκε λίγες μόλις εβδομάδες μετά από μια προηγούμενη αποτυχημένη απόπειρα να σκοτώσει το ίδιο θύμα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις 5 Ιουνίου 2025 ο Μίροσλαβ Μ. φέρεται να σταμάτησε σε έναν απομονωμένο δρόμο και να ζήτησε από τον Ανατόλ να ελέγξει τον κινητήρα του αυτοκινήτου του. Τότε, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, τον χτύπησε στο κεφάλι, όμως η επίθεση διακόπηκε όταν ένας περαστικός εμφανίστηκε τυχαία στο σημείο, αναγκάζοντάς τον να σταματήσει.

Οι ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες κατέληξαν ότι ο πρώην ιερέας είναι πνευματικά υγιής και ικανός να δικαστεί.

Ο Μίροσλαβ Μ. αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ιδιαίτερη αγριότητα, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας του ίδιου θύματος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Βαρσοβίας, Αντριάν Γκάλμπας, ζήτησε συγγνώμη από τους πιστούς και κάλεσε το Βατικανό να καθαιρέσει τον ιερέα από το ιερατικό αξίωμα.

Η Αρχιεπισκοπή ανέλαβε επίσης τα έξοδα της κηδείας του θύματος. Ο άστεγος τάφηκε στη Βαρσοβία έπειτα από νεκρώσιμη ακολουθία που τέλεσε ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος της πόλης.

Εφόσον κριθεί ένοχος, ο πρώην ιερέας ενδέχεται να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

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