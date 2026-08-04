Ένα μαμούθ και ναυάγια: Αρχαία μυστικά αποκαλύπτονται καθώς στεγνώνει ιστορικός ποταμός στην Ευρώπη
Όσο ο καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη, λίμνες και ποτάμια στεγνώνουν και αποκαλύπτουν τι κρύβουν στα βάθη τους
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- Η ξηρασία στον ποταμό Δούναβη αποκαλύπτει αρχαία απομεινάρια, όπως οστά μαμούθ στη βόρεια Βουλγαρία.
- Στον ίδιο ποταμό στην Κροατία αποκαλύφθηκε το ναυάγιο φορτηγού πλοίου του 1937, ενώ στη Σερβία εμφανίστηκε βυθισμένο ναζιστικό πολεμικό πλοίο.
- Η στάθμη του Δούναβη έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με 23 εκατοστά στην Ουγγαρία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα.
- Η Ουγγαρία αναγκάστηκε να κλείσει το πυρηνικό εργοστάσιο Paks λόγω έλλειψης νερού ψύξης, θέτοντας σε κίνδυνο την ενεργειακή της ασφάλεια.
- Η ναυτιλία και ο τουρισμός στον Δούναβη επηρεάζονται αρνητικά, με μείωση φορτίων, ακυρώσεις δρομολογίων και ατυχήματα, όπως η προσαραγή κρουαζιερόπλοιου στη Βουλγαρία.
Η Ευρώπη βιώνει ένα από τα δυσκολότερα καλοκαίρια στην ιστορία της με τις θερμοκρασίες να σπάνε τα ρεκόρ, στερεύοντας ακόμα και ζωτικά υδάτινα σώματα.
Όσο όμως λίμνες και ποτάμια στεγνώνουν, αποκαλύπτουν καλά κρυμμένα αρχαία αλλά και νεότερα μυστικά.
Η πρόσφατα εκτεθειμένη κοίτη του ποταμού Δούναβη στη βόρεια Βουλγαρία αποκάλυψε τα απομεινάρια αυτού που πιστεύεται ότι είναι ένα μαμούθ. Η ανακάλυψη αποτελείται από μια κάτω γνάθο, δύο χαυλιόδοντες και ενδεχομένως ένα πλευρό.
Στην Κροατία, ο ίδιος ποταμός αποκάλυψε το ναυάγιο ενός φορτηγού πλοίου που ονομάζεται Fulton, το οποίο βυθίστηκε το 1937 ενώ μετέφερε άνθρακα.
Στη Σερβία, ένα βυθισμένο ναζιστικό πολεμικό πλοίο έχει έρθει στο προσκήνιο.
Η υπερβολική ζέστη που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή έχει προκαλέσει την υποχώρηση του Δούναβη σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης και διέρχεται από 10 χώρες. Σύμφωνα με το Associated Press, ο ποταμός είχε στάθμη νερού σχεδόν 23 εκατοστά την Τετάρτη στην Ουγγαρία. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 33 εκατοστά το 2013.
Η χαμηλή στάθμη του νερού δεν αποκαλύπτει μόνο την αρχαία ιστορία στις κοίτες του, αλλά επηρεάζει και τη σύγχρονη τεχνολογία. Με την έλλειψη νερού ψύξης, η Ουγγαρία αναγκάζεται να κλείσει ένα πυρηνικό εργοστάσιο που παράγει σχεδόν το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.
«Για πρώτη φορά μετά από 44 χρόνια, ολόκληρος ο πυρηνικός σταθμός Paks θα κλείσει εντελώς λόγω της χαμηλής στάθμης του νερού του Δούναβη», δήλωσε ο πρωθυπουργός Peter Magyar την Πέμπτη σε ανάρτησή του στο X, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ενεργειακή κρίση.
Η ναυτιλία έχει επίσης επιβραδυνθεί και έχει γίνει πιο ακριβή, καθώς τα πλοία μειώνουν τα φορτία τους για να μην κολλήσουν. Ο τουρισμός κρουαζιέρας δέχεται επίσης πλήγμα με τις εταιρείες να αναγκάζονται να αλλάξουν δρομολόγια ή να ακυρώσουν υπηρεσίες, ενώ πρόσφατα ένα κρουαζιερόπλοιο προσάραξε σε μια αμμουδιά στον Δούναβη στη Βουλγαρία.