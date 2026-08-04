Νέες καταγγελίες κατά Ινφαντίνο από την Ιορδανία: «Μας εκβίασαν για να τον στηρίξουμε δημόσια»

Τα σύννεφα» πάνω από τη FIFA πυκνώνουν ακόμη περισσότερο, καθώς ο Τζιάνι Ινφαντίνο βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες σοβαρές καταγγελίες. Ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιορδανίας τον κατηγορεί για εκβιαστικές πρακτικές, υποστηρίζοντας πως ζητήθηκε δημόσια στήριξη προς εκείνον με αντάλλαγμα την επίλυση οικονομικών εκκρεμοτήτων.

Μέσω μηνύματος στα κοινωνικά δίκτυα, ο Αλί Αλ Χουσέιν αποκάλυψε πως η FIFA χρωστά χρηματικές οφειλές προς την Ομοσπονδία της Ιορδανίας και τού μεταφέρθηκε πως το πρόβλημα θα λυνόταν μόνο σε περίπτωση που εξέφραζε δημόσια τη στήριξη προς τον Ινφαντίνο.

«Δεν λείπουν τα προβλήματα στη FIFA, επιτρέψτε μου να αρχίσω αναφέροντας ορισμένα από αυτά από την οπτική μίας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα της Ιορδανίας, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά σε Μουντιάλ», ανέφερε αρχικά και προσέθεσε ότι «είμαστε μία μικρή χώρα, με περιορισμένους οικονομικούς πόρους για την Ομοσπονδία μας και χρειάστηκε να ξεπεράσουμε τεράστια εμπόδια. Πρώτον, όσον αφορά την είσοδο των φιλάθλων μας στις Ηνωμένες Πολιτείες: Πολλοί δεν έλαβαν βίζα, παρ’ ότι είχαν ήδη αγοράσει εισιτήρια – εισιτήρια που, όπως όλοι γνωρίζουμε, πωλήθηκαν σε εξωφρενικές τιμές.

Δεύτερον, η αμερικανική κυβέρνηση, μέσω του πλαισίου που ισχύει για τη FIFA, μάς επιβάλλει φορολόγηση για τη συμμετοχή μας στη διοργάνωση. Πρόκειται για χρήματα που θα έπρεπε να καταλήξουν στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο μας. Το ίδιο δεν ίσχυσε για τις ομάδες που αγωνίστηκαν και είχαν ως βάση τους τον Καναδά ή το Μεξικό. Όμως, επειδή εμείς βρεθήκαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα τεράστιο φορολογικό κόστος μόνο και μόνο λόγω της συμμετοχής μας.

Τρίτον, από τον περασμένο Δεκέμβριο περιμένουμε τα χρηματικά έπαθλα που αναλογούν στους ποδοσφαιριστές μας από το Αραβικό Κύπελλο στο Κατάρ, μία διοργάνωση της FIFA. Τα χρήματα που δικαιούται η ομάδα μας για την πρόκρισή της στον τελικό δεν έχουν ακόμη καταβληθεί, την ώρα που η FIFA διαφημίζει τα δισεκατομμύρια που διαθέτει στα αποθεματικά της».

«Πλέον, είναι ξεκάθαρο ότι το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται στην ηγεσία», τόνισε ο Αλ Χουσέιν και υπογράμμισε ότι «εδώ και μήνες η FIFA αρνείται να μας συνδράμει σε αυτά, αλλά και σε άλλα ζητήματα. Μέχρι που, κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, μού μεταφέρθηκε προφορικά ότι εάν εξέφραζα δημόσια τη στήριξη προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο, αυτό θα συνέβαλλε σημαντικά να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της Ομοσπονδίας μας.

Στην Ιορδανία, είμαστε υπερήφανοι που υπερασπιζόμαστε τις αρχές της ηθικής και της ακεραιότητας. Δεν τον στηρίξαμε στο παρελθόν και ασφαλώς δεν πρόκειται να το κάνουμε τώρα. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να εκληφθεί παρά ως εκβιασμός και αρνούμαστε να υποκύψουμε σε τέτοιες πρακτικές», επεσήμανε ακόμη ο επικεφαλής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιορδανίας.

Διαβάστε επίσης