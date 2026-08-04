Ιωάννης Βαρβιτσιώτης: Συγκίνηση στον τελευταίο αποχαιρετισμό στη Μητρόπολη Αθηνών - Εικόνες

Snapshot Πλήθος πολιτικών και κόσμου συγκεντρώθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών για την κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 93 ετών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εκφωνήσει τον επικήδειο, τιμώντας την πολιτική διαδρομή του εκλιπόντος.

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπηρέτησε ως βουλευτής, υπουργός και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για πάνω από τέσσερις δεκαετίες.

Κατά την δικτατορία συνελήφθη και κρατήθηκε σε απομόνωση λόγω της αντιστασιακής του δράσης για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Ήταν επίσης νομικός με σημαντική συγγραφική δραστηριότητα και τιμήθηκε με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικος για τη μακρά πολιτική του προσφορά. Snapshot powered by AI

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσει τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, τον πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που πέθανε σε ηλικία 93 ετών την περασμένη Κυριακή.

Τον επικήδειο εκφώνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τιμώντας τη μακρά πολιτική διαδρομή και την προσφορά του εκλιπόντος στη δημόσια ζωή της χώρας.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, ακολούθησε η ταφή του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Το παρών έδωσαν: ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο τέως πρωθυπουργός και τέως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, ο δήμαρχος Αθηνάιων Χάρης Δούκας.

Εικόνες από την εξόδιο ακολουθία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη:

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας / Eurokinissi

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης / Eurokinissi

Ο Κωστής Χατζηδάκης / INTIME NEWS

Ο Άδωνις Γεωργιάδης / Eurokinissi

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος / Eurokinissi

Ο Σταύρος Παπασταύρου / Eurokinissi

Η οικογένεια του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη στη Μητρόπολη Αθηνών / INTIME NEWS

Ο Παύλος Μαρινάκης / INTIME NEWS

Ο Νίκος Παπαθανάσης / INTIME NEWS

Ο Προκόπης Παυλόπουλος / INTIME NEWS

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος / INTIME NEWS

Ο Αντώνης Σαμαράς / INTIME NEWS

Ιωάννης Βαρβιτσιώτης: Οι επικήδειοι του Κυριάκου Μητσοτάκη και του γιου του, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη

«Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής. Υπήρξε ο τελευταίος εκπρόσωπος μίας σχολής πολιτικών που υπήρετησε την πολιτική όχι ως πεδίο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών, αλλά ως πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης, συνδυάζοντας δύο αρετές που σπάνια συνυπάρχουν σε τέτοιο μεγάλο βαθμό, τον δημιουργικό ριζοσπαστισμό και την υψηλή αίσθηση του καθήκοντος. Τον είχα παρακολουθήσει επί πολλά χρόνια ως συνεργάτη του πατέρα μου, έδινε απλόχερα τις πολύτιμες συμβουλές του», ανέφερε στον επικήδειό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Ανέλαβε όποια αποστολή του ζητήθηκε. Ήταν παρών σε κάθε μάχη, όποτε χρειάστηκε. Σεβαστέ μας Γιάννη, μας αφήνεις μια βαριά κληρονομιά».

«Υπήρξε πατριώτης, κοσμοπολίτης, λόγιος, ευρωπαϊστής, αυστηρός, δίκαιος και φίλος. Πάνω απ' όλα, υπήρξε φιλάνθρωπος. Τα λόγια του πατέρα μας είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα. Δεν ήταν άνθρωπος των επαίνων, ούτε των μεγάλων λόγων. Σου έδειχνε τον δρόμο. Και όταν, σχεδόν πάντα, η ζωή τον επιβεβαίωνε, καταλάβαινα τη σοφία του(...)Ήθελες τα παιδιά σου να αγαπήσουν την πολιτική και να την υπηρετήσουν όπως εσυ. Όταν αποφάσισα να απέχω, λυπήθηκες αλλά στο τέλος με δικαίωσες. Μας έμαθες τι σημαίνει αξιοπρέπεια και αξίες(...)Πίστεψες στους ανθρώπους περισσότερο από τις ταμπέλες. Αγάπησες τους νεους. Αγάπησες και αγαπήθηκες από τον απλό κόσμο. Ήθελες η χώρα να πηγαίνει μπροστά χωρίς να μένει ο κόσμος πίσω(...)Ο πατέρας μας υπήρξε σπουδαίος κοινοβουλευτικός. Μας έλεγε πάντα "η θέση του βουλευτή είναι στη Βουλή, όχι στα κανάλια ή τις εκδηλώσεις(...) Αν μας ρωτούσαν ποια είναι η παρακαταθήκη που αφήνει πίσω δεν είναι τα αξιώματα που υπηρέτησε αλλά ο τρόπος που τα υπηρέτησε(...). Σήμερα αποχαιρετάμε έναν πολιτικό που δεν υπηρέτησε την πατρίδα του με φανατισμό και δεν πρόδωσε τις αρχές του. Εζησες με αγώνες, προσφορά και κέρδισες τον σεβασμό και την εκτίμηση των συνεργατών και των αντιπάλων σου, αλλά και την αγάπη της οικογένειάς σου. Πατέρα, καλό σου ταξίδι. Δεν ανήκεις μόνο σε εμάς. Ανήκεις στην ιστορία»», ανέφερε συγκινημένος στον επικήδειό του, ο γιος του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Εικόνες από την εξόδιο ακολουθία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη:

Ο Χάρης Δούκας / INTIME NEWS

Ο Βασίλης Σπανάκης / INTIME NEWS

Η Ελίζα Βόζενμπεργκ / INTIME NEWS

Η Φάνη Πάλλη Πετραλιά / INTIME NEWS

Στιγμιότυπα από την κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη / INTIME NEWS

Η Σέβη Βολουδάκη / INTIME NEWS

Ο Σπύρος Καπράλος και η Κατερίνα Γκαγκάκη / INTIME NEWS

Στιγμιότυπα από την κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη / INTIME NEWS

Ποιος ήταν ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2 Αυγούστου του 1933. Ήταν νομικός και πολιτικός που διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας (1993 - 1997).

Υπήρξε μία από τις μακροβιότερες και πιο έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας, με κοινοβουλευτική παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Ήταν ο ένας από τους δύο τελευταίους εν ζωή βουλευτές της ΕΡΕ και το τελευταίο εν ζωή μέλος της Βουλής του 1961.

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ της τότε Δυτικής Γερμανίας, με ειδίκευση στο Εταιρικό Δίκαιο. Με την επιστροφή του στην Αθήνα άρχισε να δικηγορεί και το 1960 αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατόπιν εισηγήσεως του καθηγητή Κωνσταντίνου Ρόκα. Την εποχή εκείνη γνωρίζεται με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, γνώριμο του πατέρα του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, που είχε διατελέσει βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος και του ανέθεσε να συντάξει σχετικές εισηγήσεις προς κυβερνητικούς παράγοντες, ενώ λίγο αργότερα τον ορίζει υποψήφιο βουλευτή της ΕΡΕ στη Β΄ Περιφέρεια Αθηνών.

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης / INTIME NEWS

Στις εκλογές του 1961 εξελέγη βουλευτής, επανεκλεγείς και στις εκλογές του 1963, του 1964 και στις υπόλοιπες που ακολούθησαν (στη Β΄ Αθηνών από το 1974 ως και το 1996 και Επικρατείας το 2000).

Την περίοδο της Δικτατορίας, και συγκεκριμένα ένα χρόνο μετά την επιβολή της, τον Ιούλιο του 1968, μαζί με άλλους βουλευτές, αρχίζει να προσυπογράφει ανακοινώσεις περί επανόδου της χώρας στη δημοκρατική ομαλότητα. Οι Αρχές του απαγορεύουν την έξοδο από τη χώρα, οπότε σε συνεννόηση με τους Γ. Ράλλη και Π. Παπαληγούρα συνδέεται με κλιμάκιο της οργάνωσης «Ελεύθεροι Έλληνες». Η σύνδεση όμως αυτή αποκαλύφθηκε και στις 9 Οκτωβρίου συνελήφθη. Μετά από ανάκριση που ακολούθησε στο ΕΑΤ/ΕΣΑ περιορίστηκε επί ένα πεντάμηνο σε πλήρη απομόνωση.

Μετά την μεταπολίτευση, συμμετείχε ως υφυπουργός Εσωτερικών στη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας 1974 και στις εκλογές του ίδιου έτους εκλεγείς και πάλι, με την Νέα Δημοκρατία ανέλαβε ακολούθως υφυπουργός Εξωτερικών (1974 – 1975), υπουργός Εμπορίου (1975 – 1977), υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (1977-1980), υπουργός Εθνικής Αμύνης (Κυβέρνηση Συνεργασίας, 1989), Εμπορίου (Οικουμενική Κυβέρνηση, 1989), Εθνικής Άμυνας (1990-1993), Δικαιοσύνης (1992).

Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (1985-1996) και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας (1994-1997). Το 1989 τάχθηκε κατά της παραπομπής του Ανδρέα Παπανδρέου.

Στην πολιτική του καριέρα διετέλεσε γραμματέας του προεδρείου της Βουλής (1961-1963), γραμματέας της επιτροπής αναθεώρησης του Συντάγματος (1963) και κοσμήτορας της Βουλής (1965-1967). Υπήρξε μόνιμο μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στις εργασίες σύνδεσης Ελλάδας με την ΕΟΚ την περίοδο 1962-1967, λαμβάνοντας επίσης μέρος σε κοινοβουλευτικές ομάδες του ΝΑΤΟ.

Από τον Ιανουάριο του 1998 μέχρι τον Αύγουστο του 2010 διετέλεσε πρόεδρος του «Ινστιτούτου Κ. Καραμανλής», ενώ ένα χρόνο πριν, τον Μάιο του 2009 εγκατέλειψε την πολιτική μετά από 48 χρόνια πολιτικής καριέρας.

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης / INTIME NEWS

Έγραψε πολλές μελέτες νομικού και πολιτικού περιεχομένου, οι κυριότερες των οποίων είναι: «Η ονομαστική μετοχή» (1960), «Η ΕΟΚ και το Εταιρικόν Δίκαιον» (1970), «Η αλλαγή στο εδώλιο» (1984), «Αποκατάσταση Ιστορικών Αληθειών» (1985),«Η αλήθεια για το παρελθόν πυξίδα για το μέλλον» (1989), «Συνταγματικοί Προβληματισμοί» (1993),«Η Ελλάδα Μπροστά στο 2000: Ένα Νέο Συνταγματικό Πλαίσιο» (1998), «Η Βουλευτική Ασυλία» (2000), «Οι Τρεις Απειλές του Αιώνα» (2002), «Πολιτι(στι)κή φωτογραμμετρία» (2005), «Η Μεταναστευτική Πολιτική της Ευρώπης» (2006), «Η Αναγκαία Αναθεώρηση» (2006), «Τυφλοί στρατοί-Η Δύση και η Απειλή του Ισλαμικού Φονταμενταλισμού» (2008), «Αναζητώντας την Τέχνη» (2008)και τη δίγλωσση έκδοση «5 Χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2004-2009» (2009). Έχει γράψει πολλά άρθρα πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου. Επισκέφθηκε, επίσημα προσκεκλημένος, την Αγγλία, τη Δυτική Γερμανία και τις ΗΠΑ.

Τιμήθηκε από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικος, λόγω της μακράς πολιτικής του δράσης, καθώς και με άλλα ανώτερα παράσημα διαφόρων κρατών.

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης είχε τέσσερα παιδιά, τον πρώην υπουργό Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, την δημοσιογράφο Ελένη, τον Θωμά, επιχειρηματία και σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας και τον Κωνσταντίνο.

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