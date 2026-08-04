Θλίψη στη Σεργούλα για τον νεαρό που σκοτώθηκε στη σύγκρουση των ελικοπτέρων

Snapshot Ο Άρης Θεοδωρόπουλος, μέλος πληρώματος ελικοπτέρου που σκοτώθηκε σε σύγκρουση στην Ψάθα, ήταν παντρεμένος και πατέρας, και εργαζόταν καλύπτοντας ρεπό συναδέλφου.

Η κοινότητα της Σεργούλας Φωκίδας είναι βαθιά συγκλονισμένη από τον θάνατο του Άρη και εκφράζει μεγάλη θλίψη για την απώλεια ενός νέου με μέλλον.

Ο πατέρας του Άρη ορκίστηκε να αγωνιστεί για τη δικαίωση της μνήμης του γιου του.

Ο Δανός πιλότος Ρούνε Κιντάλ, που σκοτώθηκε στην ίδια σύγκρουση, ήταν έμπειρος πιλότος με 5.000 ώρες πτήσης χωρίς ατύχημα και αφιέρωσε τη ζωή του στην πυρόσβεση.

Η οικογένεια του Ρούνε βρίσκεται σε επαφή με τις δανικές και ελληνικές αρχές για την επιστροφή του στη χώρα του, αφήνοντας πίσω σύντροφο και δύο μικρά παιδιά. Snapshot powered by AI

Πέπλο θλίψης έχει καλύψει τη Σεργούλα Φωκίδας, το χωριό στο οποίο ζει η μητέρα κι ο πατριός του νεαρού μέλους του πληρώματος του Bell που κατέπεσε στην Ψάθα ύστερα από σύγκρουση με άλλο ελικόπτερο.

Ο Άρης Θεοδωρόπουλος, που έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα ήταν παντρεμένος, πατέρας ενός παιδιού και σήμερα δεν επρόκειτο να εργαστεί, αλλά κάλυπτε το ρεπό συναδέλφου του.

«Η ουσία είναι ότι χάθηκε ένας άνθρωπος. Το χωριό όλο όταν το έμαθε, είναι συγκλονισμένο. Μια νέα ψυχή που είχε μέλλον μπροστά του» λέει κάτοικος της Σεργούλας.

Άλλος συντοπίτης του ανέφερε σχετικά: «Είναι πολύ καλοί άνθρωποι και η μάνα κι ο πατριός του που μένουν εδώ, αλλά και το ίδιο το παιδί το ξέραμε. Ήταν γνωστός μας, φίλος μας, συγγενής μας. Όλο το χωριό είναι συντετριμμένο. Βιώνουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις».

Οργή από τον πατέρα του νεκρού μέλους του πληρώματος ελικοπτέρου

Ο πατέρας του νεκρού, δεν μπορεί να «χωνέψει» τον αδόκητο χαμό του γιου του, και ορκίστηκε στη μνήμη του να δώσει τα πάντα για να δικαιωθεί η ψυχή του αδικοχαμένου παιδιού του.

Επιχειρούσε πάνω από το χωριό του στις φωτιές της Φωκίδας τις προηγούμενες μέρες

Σε ανάρτησή του, συγχωριανός του και φίλος της οικογένειας Θεοδωρόπουλου, αναφέρει για τον εκλιπόντα: «Ο Άρης που χάθηκε είναι ένα παλληκάρι, που πέταγε με ελικόπτερο και αυταπάρνηση την προηγούμενη ημέρα του χαμός του στις φωτιές στη Δωρίδα, Φωκίδος πάνω από τα δικά μας χωριά, τα πατρογονικά χωριά, προσπαθώντας να σώσει τα χωριά μας, τα σπίτια μας και τις περιουσίες μας.

Ο οικογενειακός ελαιώνας μας με αιωνόβια ελαιόδενδρα, κυπαρίσσια από τον προπάππο μου, παππού κ γιαγιά μου, πατέρα και θείους μου που μας άφησαν κάηκε εντελώς, έσωσε σίγουρα όμως άλλες περιουσίες και σπίτια.

Επιβίωσε στη Δωρίδα με την οποία είχε στενούς δεσμούς και χάθηκε στην Ψάθα την επόμενη ημέρα.Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον τραγικό πατέρα Γεώργιο Θεοδωρόπουλο, συμπατριώτη από την Παραλία Σεργούλας, Δωρίδος, Φωκίδος».

Ποιος ήταν ο Δανός πιλότος

Ο Δανός πιλότος που σκοτώθηκε, μαζί με τον Άρη Θεοδωρόπουλο στην Ψάθα, προερχόταν από οικογένεια αεροπόρων και είχε αφιερώσει τη ζωή του στην κατάσβεση πυρκαγιών.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, επικοινώνησε με το DR της Δανίας και περιέγραψε τον 46χρονο Ρούνε Κιντάλ, αποκαλύπτοντας πτυχές από τη ζωή του και την αφοσίωσή του στην πυρόσβεση.

Τα παιδιά της οικογένειας Κίνταλ, που αριθμεί συνολικά τρεις αδελφούς, είναι ανεμοπλόοι τρίτης γενιάς και πετούσαν «από πολύ μικρή ηλικία» μαζί με τον πατέρα τους.

Ο Τούε Κίνταλ, αφηγείται την ιστορία του μικρότερου αδελφού του, ο οποίος, όπως και ο ίδιος, ερωτεύτηκε την πτήση, αφού ο πατέρας τους τους πήγε τόσο στη Βάση Αεροπορίας Tirstrup όσο και στο Αεροδρόμιο Brædstrup όταν ήταν παιδιά.- Είχε αποφασίσει ότι το πιλοτήριο θα ήταν ο χώρος εργασίας του, λέει ο Τουέ Κίνταλ, ο οποίος είναι και ο ίδιος ιδιωτικός πιλότος.

«Ο αδελφός μου και εγώ έχουμε πετάξει πάρα πολύ, κι εγώ επίσης πετάω όλη μου τη ζωή», λέει. Ο Ρούνε εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο καθώς τον έλκυε η αίσθηση της ελευθερίας ψηλά πάνω από τις κορυφές των δέντρων, και ακολούθησε το όνειρό του να γίνει πιλότος ελικοπτέρου, μετακομίζοντας στον Καναδά, όπου και πέρασε 20 χρόνια.

Σύμφωνα με τον αδελφό του, αφιέρωσε τη ζωή του στις αποστολές πυρόσβεσης.

Όταν ερχόταν ο χειμώνας, εργαζόταν στον τομέα του heliskiing, όπου οι σκιέρ μεταφέρονται με ελικόπτερο στην κορυφή των χιονισμένων βουνών για να κατεβούν ξανά με μεγάλη ταχύτητα.- «Αλλά σταμάτησε, επειδή ήταν επικίνδυνο», λέει ο Τούε. Αντ’ αυτού, στράφηκε με πάθος προς την πυροσβεστική, όπου μπορούσε να εναλλάσσει έναν μήνα εργασίας με έναν μήνα άδειας. Πράγματι, θεωρούσε ότι η πτήση για πυρόσβεση ήταν πολύ ασφαλής.

Η Καναδική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας απένειμε στον Rune Kyndal ένα βραβείο αφού είχε πετάξει 5.000 ώρες σε ελικόπτερο χωρίς ατυχήματα.

Ένας ικανός πιλότος

Ο Τούε Κίνταλ ήταν σε επαφή με τον αδελφό του μόλις την προηγούμενη ημέρα του δυστυχήματος. Τότε, ο Ρούνε Κίνταλ του έστειλε μια φωτογραφία του ελικοπτέρου με το οποίο επρόκειτο να πετάξει. Ήταν πολύ περήφανος που θα πετούσε με αυτό το ελικόπτερο, που ήταν λίγο μεγαλύτερο και λίγο πιο ισχυρό, λέει ο Τούε Κίνταλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρούνε ήταν ένας εξαιρετικά ικανός και σεβαστός πιλότος ελικοπτέρου. Χρησιμοποίησε μάλιστα τις γνώσεις που απέκτησε κατά την εκπαίδευσή του ως μηχανικός χαμηλής τάσης για να εφεύρει νέες και έξυπνες μεθόδους πτήσης με ελικόπτερο.

Όταν συμπλήρωσε 5.000 ώρες πτήσης, έλαβε ένα βραβείο από την καναδική αεροπορική αρχή, το οποίο απονέμεται σε όλους όσους έχουν πετάξει 5.000 ώρες με ελικόπτερο χωρίς ατύχημα.

Η οικογένεια βρίσκεται πλέον σε επαφή τόσο με τις δανικές όσο και με τις ελληνικές αρχές για να επιστρέψει ο Ρούνε στην πατρίδα του. Αφήνει πίσω του τη σύντροφό του και τα δυο μικρά παιδιά του.

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