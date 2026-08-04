Myspace: Ο «βασιλιάς» των '00s επιστρέφει - Το σχέδιο για την επανεκκίνηση της ιστορικής πλατφόρμας

Snapshot Οι αδελφοί Chris και Tim Vanderhook, ιδιοκτήτες του Myspace από το 2011, σχεδιάζουν την ολική επαναφορά της πλατφόρμας, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για την επανεκκίνηση.

Το Myspace υπήρξε το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο πριν την άνοδο του Facebook και είχε σημαντικό ρόλο στην ψηφιακή εφηβεία των χρηστών της δεκαετίας του 2000.

Η πλατφόρμα ξεχώριζε για την εξατομίκευση με κώδικα HTML και τη μουσική, ενώ στήριξε την καριέρα καλλιτεχνών όπως η Adele, οι Arctic Monkeys και η Lily Allen.

Παρά τις προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες αναβίωσης και οικονομικές απώλειες, οι ιδιοκτήτες παραμένουν αισιόδοξοι για το μέλλον του Myspace.

Η κοινότητα εκφράζει νοσταλγία και επιφυλάξεις, ελπίζοντας η νέα εκδοχή να διατηρήσει την παραδοσιακή αισθητική και να αποφύγει τους σύγχρονους αλγόριθμους. Snapshot powered by AI

Για μια ολόκληρη γενιά χρηστών που μεγάλωσε τη δεκαετία του 2000, η είδηση αυτή λειτουργεί σαν χρονομηχανή. Η πλατφόρμα που καθόρισε την ψηφιακή μας εφηβεία, το Myspace, ετοιμάζεται να κάνει μια θεαματική επιστροφή, προκαλώντας ένα συγκίνηση και νοσταλγία στους millennials.

Την αποκάλυψη έκαναν τα αδέρφια Chris και Tim Vanderhook, οι οποίοι εξαγόρασαν το ιστορικό κοινωνικό δίκτυο το 2011 έναντι 35 εκατομμυρίων δολαρίων. Στο πλαίσιο ενός νέου ντοκιμαντέρ που καταγράφει την αλματώδη άνοδο και τη μεταγενέστερη πτώση του site, οι δύο ιδιοκτήτες επιβεβαίωσαν ότι δεν έχουν εγκαταλείψει το brand. Αντίθετα, δηλώνουν έτοιμοι να το επαναλανσάρουν, περιμένοντας απλώς την κατάλληλη στιγμή για να το τολμήσουν ξανά, ακόμα κι αν χρειαστεί να προσπαθήσουν περισσότερες από μία φορές.

«Εμείς εξακολουθούμε να έχουμε το Myspace», είπε ο Τim στο ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με το περιοδικό People. Αυτή τη στιγμή είμαστε οι διαχειριστές του ονόματος Myspace και πρόκειται να το επαναλανσάρουμε. Απλώς περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή για να το κάνουμε. Και αν αυτή δεν πετύχει, θα το ξανακάνουμε.»

Η είδηση έκανε τον γύρο του διαδικτύου, πυροδοτώντας ποικίλες αντιδράσεις. Πολλοί χρήστες αναρωτήθηκαν χιουμοριστικά αν η σημερινή κοινωνία είναι συναισθηματικά έτοιμη να διαχειριστεί ξανά τις εντάσεις που προκαλούσε η διαβόητη λίστα με τους «Top 8» φίλους, ενώ άλλοι εξέφρασαν την ελπίδα η νέα εκδοχή να διατηρήσει την «old school» αισθητική της, μακριά από τους κουραστικούς αλγόριθμους που κυριαρχούν στις σύγχρονες πλατφόρμες.

Η διαδρομή του Myspace υπήρξε μυθιστορηματική. Ιδρύθηκε το 2003 από τους Tom Anderson και Chris DeWolfe, για να εξελιχθεί γρήγορα στο μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο του κόσμου, προτού «νικηθεί» από το Facebook το 2008.Για εκείνους που ενηλικιώθηκαν τη δεκαετία του 2000, το Myspace ήταν πολύ περισσότερο από ένα απλό κοινωνικό δίκτυο - διαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονταν στο διαδίκτυο.

Ήταν ο χώρος όπου οι χρήστες προσάρμοζαν τη σελίδα τους με κώδικα HTML, επέλεγαν το τραγούδι που θα έπαιζε αυτόματα όταν κάποιος επισκεπτόταν το προφίλ τους και είχαν ως πρώτο αυτόματο φίλο τον χαμογελαστό Tom. Παράλληλα, λειτούργησε ως το απόλυτο «θερμοκήπιο» νέων μουσικών ταλέντων, εκτοξεύοντας τις καριέρες καλλιτεχνών όπως η Lily Allen, οι Arctic Monkeys και η Αdele. Η καριέρα της τελευταίας κέρδισε ώθηση όταν ο φίλος της, Λίντον, τον οποίο αποκαλούσε χαϊδευτικά «Mr Myspace UK», ανέβασε ένα από τα demo της στον ιστότοπο.

«Ήμουν σε αυτό από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2004 και ήταν απίστευτο. Απογειώθηκα εξαιτίας της Lily Allen και των Arctic Monkeys», δήλωσε η Adele στο E! News το 2008. «Ο καλύτερός μου φίλος, ήταν στους καλύτερους φίλους της Λίλι. Η Λίλι ήταν τεράστια, και μετά με εντόπισαν έτσι. Αυτό ήταν όλο κυριολεκτικά.»

Παρά τις προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες αναβίωσης —όπως η μετατροπή του σε αμιγώς μουσική πλατφόρμα— και τις σοβαρές οικονομικές απώλειες από την ακύρωση διαφημιστικών συμβολαίων, οι αδελφοί Vanderhook πιστεύουν ακόμα στη δύναμη του ονόματος Αmazon. Αν και προς το παρόν δεν έχουν αποκαλύψει συγκεκριμένες ημερομηνίες ή τεχνικές λεπτομέρειες, η προοπτική μιας επιστροφής αποδεικνύει ότι η πολιτισμική κληρονομιά του Myspace παραμένει ολοζώντανη.