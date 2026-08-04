ΙΕΛΚΑ: Αρνητικός πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο – Αναλυτικά οι μειώσεις τιμών

Snapshot Τον Ιούλιο του 2026, οι τιμές στα μεγάλα σούπερ μάρκετ μειώθηκαν κατά 0,47% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 και κατά 0,77% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026.

Ο υποδείκτης τροφίμων μειώθηκε κατά 0,25% και ο υποδείκτης μη τροφίμων κατά 1,47%, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να καταγράφονται σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά (-6,97%).

Από τις 23 κατηγορίες προϊόντων, 12 παρουσίασαν αύξηση τιμών και 11 μείωση, με αυξήσεις στα έτοιμα γεύματα (+3,75%) και τα αναψυκτικά (+3,26%).

Η συγκράτηση των τιμών αποδίδεται στην αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, την ταχύτερη ανανέωση αποθεμάτων, και την αυξημένη συμμετοχή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ προσαρμόζονται γρηγορότερα στις μεταβολές τιμών λόγω υψηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων και οργανωτικής υποδομής. Snapshot powered by AI

Πτωτική πορεία κατέγραψε ο δείκτης τιμών στα μεγάλα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Συγκεκριμένα, οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,47% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούνιο του 2026, η πτώση διαμορφώθηκε στο 0,77%, αποτελώντας τη χαμηλότερη καταγραφή από τον Δεκέμβριο του 2024.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη αποκλιμάκωση, το κυλιόμενο δωδεκάμηνο από τον Αύγουστο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026 εξακολουθεί να εμφανίζει αύξηση τιμών κατά 1,37% σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, τόσο ο δείκτης τροφίμων όσο και ο δείκτης μη τροφίμων κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος. Ο υποδείκτης τροφίμων μειώθηκε κατά 0,25%, ενώ ο υποδείκτης μη τροφίμων κατά 1,47%.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, με πτώση 6,97%, στις τροφές και τα είδη για κατοικίδια (-5,21%), στις νωπές και κατεψυγμένες ζύμες (-4,27%), στα είδη πρωινού και ροφήματα (-1,98%) και στα τυροκομικά προϊόντα (-1,69%).

Αντίθετα, αυξήσεις σημειώθηκαν στα έτοιμα γεύματα (+3,75%), στα νερά, αναψυκτικά και χυμούς (+3,26%), στα αυγά, βούτυρα και ζωμούς (+2,99%), στους ξηρούς καρπούς (+2,79%) και στα αλλαντικά (+2,71%).

Από τις 23 συνολικά κατηγορίες προϊόντων που εξετάστηκαν, οι 12 παρουσίασαν αύξηση τιμών και οι 11 μείωση.

Το ΙΕΛΚΑ αποδίδει τη συγκράτηση των τιμών σε μια σειρά παραγόντων, όπως η αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, η ταχύτερη ανανέωση των αποθεμάτων από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και η αυξημένη συμμετοχή των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία προσφέρουν οικονομικότερες επιλογές στους καταναλωτές.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο, η ομαλοποίηση της αγοράς, η μείωση των τιμών παραγωγού σε ορισμένες κατηγορίες και οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επηρέασαν την παραγωγή νωπών προϊόντων συνέβαλαν στη διατήρηση της πτωτικής τάσης.

Το ΙΕΛΚΑ επισημαίνει ότι οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ εμφανίζουν ταχύτερη προσαρμογή στις μεταβολές των τιμών, λόγω της υψηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων, των οικονομιών κλίμακας και της οργανωτικής και τεχνολογικής τους υποδομής.

Διαβάστε επίσης