Πληθωρισμός: Στο 4,4% τον Ιούνιο

Snapshot Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο ανήλθε στο 4,4% σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Σημαντικές αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν σε κρέας, ψάρια, αεροπορικά εισιτήρια, ενοίκια και ασφάλιστρα υγείας.

Οι βασικές αυξήσεις προέρχονται από τις ομάδες Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, Στέγαση, Μεταφορές, και Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια.

Μειώσεις τιμών σημειώθηκαν στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, κυρίως σε εξοπλισμό και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Ο πληθωρισμός επηρεάζεται από αυξήσεις σε προϊόντα διατροφής, ενέργεια, μεταφορές και υπηρεσίες, ενώ κάποιες μειώσεις περιορίζουν τη συνολική αύξηση. Snapshot powered by AI

Στο 4,4% καταγράφηκε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε κρέας – 15,6% αύξηση στο μοσχάρι, 16,2% σε αρνί και κατσίκι – και στα ψάρια (11,1%).

Επίσης άνοδος τιμών καταγράφηκε σε αεροπορικά εισιτήρια κατά 15,6%, στα ενοίκια κατά 7,1% και στα ασφάλιστρα υγείας κατά 7%.

Μεγάλη αύξηση τιμών καταγράφηκε επίσης στο φυσικό αέριο κατά 24,6% και στα καύσιμα κατά 12%

Οι επιμέρους κλάδοι

Η αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: