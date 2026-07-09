Πληθωρισμός: Στο 4,4% τον Ιούνιο
Πού καταγράφηκαν ανατιμήσεις
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- Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο ανήλθε στο 4,4% σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
- Σημαντικές αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν σε κρέας, ψάρια, αεροπορικά εισιτήρια, ενοίκια και ασφάλιστρα υγείας.
- Οι βασικές αυξήσεις προέρχονται από τις ομάδες Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, Στέγαση, Μεταφορές, και Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια.
- Μειώσεις τιμών σημειώθηκαν στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, κυρίως σε εξοπλισμό και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.
- Ο πληθωρισμός επηρεάζεται από αυξήσεις σε προϊόντα διατροφής, ενέργεια, μεταφορές και υπηρεσίες, ενώ κάποιες μειώσεις περιορίζουν τη συνολική αύξηση.
Στο 4,4% καταγράφηκε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε κρέας – 15,6% αύξηση στο μοσχάρι, 16,2% σε αρνί και κατσίκι – και στα ψάρια (11,1%).
Επίσης άνοδος τιμών καταγράφηκε σε αεροπορικά εισιτήρια κατά 15,6%, στα ενοίκια κατά 7,1% και στα ασφάλιστρα υγείας κατά 7%.
Μεγάλη αύξηση τιμών καταγράφηκε επίσης στο φυσικό αέριο κατά 24,6% και στα καύσιμα κατά 12%
Οι επιμέρους κλάδοι
Η αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:
- 1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
- 2,7% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια αλίπαστα, γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), χυμούς φρούτων, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ρύζι, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, ελαιόλαδο.
- 0,5% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
- 10,6% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.
- 0,5% στην ομάδα Διαρκή αγαθά - Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη οικιακής χρήσης, οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στις οικιακές συσκευές και επισκευές.
- 1,1% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.
- 7,2% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
- 1,7% στην ομάδα Αναψυχή - Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, υπηρεσίες αναψυχής, πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών.
- 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
- 7,7% στην ομάδα Ξενοδοχεία - Καφέ - Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-ταχυφαγεία-κυλικεία.
- 3,4% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.
- 1,1% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα - Κοινωνική προστασία - Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, κοσμήματα και ρολόγια, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, είδη μεταφοράς, ταξιδίου και άλλα προσωπικά είδη.
- 2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:
- 2,7% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.
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