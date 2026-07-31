Πάρος: Καμία ενεργή εστία φωτιάς - Διαμάχη για την ευθύνη του ΧΥΤΑ

Snapshot Η φωτιά στην Πάρο τέθηκε υπό έλεγχο μετά από άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής και ελικόπτερο, παρά τις αναζωπυρώσεις το πρωί της Παρασκευής.

Η πυρκαγιά κατέκαψε πάνω από 12.000 στρέμματα και φαίνεται ότι ξεκίνησε από τον ΧΥΤΑ του νησιού.

Τέσσερα άτομα, μεταξύ αυτών ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες για την πυρκαγιά.

Υπάρχει διαμάχη για την ευθύνη της φωτιάς, καθώς ο εργολάβος του ΧΥΤΑ κατηγορεί τον δήμο για εναπόθεση απορριμμάτων σε μη προβλεπόμενο χώρο που επιτάχυνε την πυρκαγιά.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν αν η παρουσία απορριμμάτων στο συγκεκριμένο σημείο συνέβαλε στην εκδήλωση και εξάπλωση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Υπό έλεγχο βρίσκεται πλέον η φωτιά στην Πάρο, μετά από αναζωπυρώσεις που ξέσπασαν νωρίς το πρωί της Παρασκευής στην ίδια έκταση που κάηκε πριν από δύο μέρες.

Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος του νησιού, Χαρίλαος Γιουρτζίδης, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κατάσταση είναι σαφώς βελτιωμένη, όμως ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν νέες εστίες.

«Είμαστε ήρεμα. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Είχαμε νωρίς το πρωί, γύρω στις 06:00, κάποιες μικρές διάσπαρτες αναζωπυρώσεις, όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις επενέβησαν άμεσα, ενώ συνέδραμε και το ελικόπτερο με ρίψεις, με αποτέλεσμα να τις σταματήσουμε αμέσως», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν αναπτύξει ισχυρή περίμετρο γύρω από την καμένη έκταση, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και ενισχύσεις που έφτασαν από την Αθήνα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει αναζωπύρωση.

«Έχουμε ύφεση. Με τα πυροσβεστικά οχήματα έχουμε καλύψει περιμετρικά όλη την περιοχή, ενώ έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις από την Αθήνα», σημείωσε ο αντιδήμαρχος.

Σημείωσε ότι η επιτήρηση της περιοχής θα συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες, καθώς οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες.

Τέσσερις συλλήψεις

Η φωτιά, που όπως φαίνεται ξεκίνησε από τον ΧΥΤΑ, έκαψε περισσότερα από 12.000 στρέμματα. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο πραγματοποίησε τέσσερις συλλήψεις του δημάρχου και του αντιδημάρχου Καθαριότητας της Πάρου, του επόπτη της εταιρείας διαχείρισης του ΧΥΤΑ και του οδηγού του απορριμματοφόρου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ εις βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές κατηγορίες.

Η έρευνα τώρα στρέφεται στη διαχείριση του ΧΥΤΑ Πάρου και το ποιος έχει την ευθύνη. Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από τις καταθέσεις, ο εργολάβος που έχει αναλάβει τη διαχείριση του ΧΥΤΑ υποστηρίζει ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε σε σημείο όπου δεν θα έπρεπε να υπάρχουν απορρίμματα. Όπως φέρεται να κατέθεσε, στον συγκεκριμένο χώρο είχαν εναποτεθεί από τον Δήμο Πάρου ανακυκλώσιμα υλικά, κλαδιά, χαρτικά και άλλα απορρίμματα, τα οποία λειτούργησαν ως προσάναμμα, επιταχύνοντας την εκδήλωση και την εξάπλωση της φωτιάς.

Από την άλλη πλευρά, ο δήμαρχος Πάρου, ο οποίος κατηγορείται για πυρκαγιά από ενδεχόμενο δόλο λόγω της φερόμενης απόθεσης απορριμμάτων σε μη προβλεπόμενο χώρο εντός του ΧΥΤΑ, αρνήθηκε κάθε ευθύνη. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, δεν έχει αρμοδιότητα για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, ούτε υπήρχε συγκεκριμένη οδηγία σχετικά με την εναπόθεση απορριμμάτων στο επίμαχο σημείο.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η κατάθεση του οδηγού του απορριμματοφόρου, ο οποίος ανέφερε ότι την ημέρα της πυρκαγιάς μετέβη τουλάχιστον τέσσερις φορές στον συγκεκριμένο χώρο για να αποθέσει απορρίμματα, ενεργώντας, όπως είπε, κατόπιν εντολών της υπηρεσίας του και σύμφωνα με τις υποδείξεις της δημοτικής αρχής.

Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, με στόχο να διαπιστωθεί αν η παρουσία των απορριμμάτων στον επίμαχο χώρο συνέβαλε καθοριστικά στην εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Διαβάστε επίσης