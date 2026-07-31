Η επιτυχία είναι υπόθεση για δύο - Τα δίδυμα της νέας χρονιάς

Snapshot Ο ΑΝΤ1 ενώνει τους Άκη Παυλόπουλο και Βασίλη Χιώτη στο πρωινό «Καλημέρα Ελλάδα» για τη νέα σεζόν.

Στο MEGA, συνεχίζουν ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος με την Ανθή Βούλγαρη στο «Κοινωνία ώρα MEGA» και ο Ντίνος Σιωμόπουλος με τη Στέλλα Γκαντώνα στο «Mega Σαββατοκύριακο».

Το OPEN ανανεώνει τα δίδυμα Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά στο «Ώρα Ελλάδος» και Σπύρο Χαριτάτο με Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στις «Καθαρές κουβέντες».

Στον ΣΚΑΪ, ξεχωρίζουν οι συνεργασίες Δημήτρη Οικονόμου με Γιάννη Πιτταρά στο «Σήμερα» και η συνέχιση των «Αταίριαστων» με Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο.

Στην ΕΡΤ1, επιστρέφουν ως δίδυμο η Μαρία Ηλιάκη με τον Κρατερό Κατσούλη στο «Νωρίς νωρίς», ενώ εγκρίθηκε η εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» με Τάσο Ιορδανίδη και Ζώη Κρονάκη. Snapshot powered by AI

Η τηλεόραση αποδεικνύεται ομαδικό άθλημα τις τελευταίες σεζόν, με αποτέλεσμα ολοένα και περισσότεροι παρουσιαστές να ενώνουν τις δυνάμεις τους με σκοπό να κερδίσουν τη μάχη της τηλεθέασης. Την επόμενη χρονιά, νέες «συμμαχίες» ξεκινούν και επιτυχημένα «σχήματα» παίρνουν το πράσινο φως για να ξαναριχτούν στην αρένα.

Ο ΑΝΤ1, για την πρωινή ενημερωτική ζώνη, εμπιστεύεται δύο από τους πιο καταξιωμένους και έμπειρους δημοσιογράφους για τον ιστορικό τίτλο «Καλημέρα Ελλάδα». Άκης Παυλόπουλος και Βασίλης Χιώτης είναι επίσημα το νέο δίδυμο του πρωινού μαγκαζίνο, με το κανάλι να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της εν λόγω εκπομπής. H χημεία τους θα αποδεχτεί στην πορεία, ωστόσο η σκέψη του Βασίλη Παπαδρόσου σίγουρα αποδεικνύεται έξυπνη ιδέα για τον σκληρό ανταγωνισμό της μικρής οθόνης.

Στο μέτωπο του MEGA, το πιο επιτυχημένο πρωινό ντουέτο, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη, θα συνεχίσουν να κρατούν παρέα στο κοινό με το «Κοινωνία ώρα MEGA». Η εκπομπή σκαρφαλώνει ψηλά στους πίνακες της Nielsen, ενώ οι δύο παρουσιαστές συνδέονται πλέον και με μία στενή φιλία. Στο ίδιο mood βρίσκονται και ο Ντίνος Σιωμόπουλος με τη Στέλλα Γκαντώνα, που έχουν «δέσει» στο «Mega Σαββατοκύριακο».

Στο OPEN, τα τηλεοπτικά δίδυμα «ανθίζουν». Μάνος Νιφλής και Γιάννης Κολοκυθάς στο «Ώρα Ελλάδος» καταφέρνουν να στέκονται με το κεφάλι ψηλά στον δυνατό ανταγωνισμό, σημειώνοντας διψήφια ποσοστά αρκετές ημέρες της εβδομάδας. Έτσι, έχουν πάρει το πράσινο φως για την επόμενη χρονιά, όπως και ο Σπύρος Χαριτάτος με την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στην εκπομπή «Καθαρές κουβέντες». Στην περίπτωση της εκπομπής «10 Παντού», το σχήμα Νίκος Στραβελάκης και Μίνα Καραμήτρου «σπάει» καθώς η δημοσιογράφος αποχωρεί από το κανάλι. Σύντομα θα βρεθεί το «έτερον ήμισυ» του παρουσιαστή. Στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, στη ψυχαγωγική αρένα, τα στελέχη φαίνεται ότι θα επενδύσουν σε δύο κυρίες. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, Ιωάννα Μαλέσκου και Κατερίνα Ζαρίφη θα προχωρήσουν μαζί επαγγελματικά με στόχο να βρουν την απαιτούμενη χημεία, που δεν βρέθηκε πέρυσι ανάμεσα στην πρώτη και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Στον ΣΚΑΪ, οι επιτυχημένες συνταγές έχουν «κλειδώσει» ενώ αναμένεται με ενδιαφέρον η σύμπραξη του Δημήτρη Οικονόμου και του Γιάννη Πιτταρά στο «Σήμερα», μετά την αποχώρηση του Άκη Παυλόπουλου. Στην πρωινή ζώνη, οι «Αταίριαστοι» συνεχίζουν ακάθεκτοι. Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος έχουν επάξια κατακτήσει τον τίτλο των «πιο ταιριαστών Αταίριαστων» στην TV αφού η επιτυχία τους δεν χωρά αμφισβήτηση. Η εκπομπή «Live You» θα συνεχιστεί και φαίνεται ότι οι Μαρία Αναστασοπούλου και Άρης Πορτοσάλτε έχουν βρει τις απαιτούμενες ισορροπίες για το καλό αποτέλεσμα της εκπομπής.

Στη μεσημεριανή αρένα, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος παίρνουν θέση για τη νέα version του «Στούντιο 4». Η φιλία τους, η επαγγελματική τους συνύπαρξη εδώ και χρόνια, δημιουργούν την καλύτερη βάση για μία τηλεοπτική εκπομπή. Στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, στο Φάληρο, Μάρτζυ Λαζάρου και Δημήτρης Πανόπουλος θα βρεθούν στο «Weekend Live» ενώ ο Γιώργος Γρηγοριάδης θα αναζητήσει παρτενέρ για τους «Δεκατιανούς», μετά τη μετακίνηση του Γιάννη Πιτταρά.

Όσον αφορά στην ΕΡΤ1; Μαρία Ηλιάκη και Κρατερός Κατσούλης θα ξυπνούν και πάλι «Νωρίς νωρίς», καθώς είναι από τα τηλεοπτικά δίδυμα που απέκτησαν γρήγορα χημεία και κράτησαν ωραία συντροφιά στους τηλεθεατές της πρωινής ζώνης. Το πράσινο φως έχουν πάρει και ο Τάσος Ιορδανίδης με τη Ζώη Κρονάκη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» του Σαββατοκύριακου.

Διαβάστε επίσης