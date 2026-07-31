Η φωτιά έπληξε τον φυσικό θησαυρό της Κρήτης - Στάχτη μεγάλο τμήμα του σπάνιου φοινικόδασους

Snapshot Η πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στο σπάνιο φοινικόδασος της Πρέβελης, που φιλοξενεί τον ενδημικό κρητικό φοίνικα.

Περίπου το 80% της έκτασης του φοινικόδασους της Πρέβελης πιθανώς έχει καεί, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινότητας Ασωμάτων.

Η πυρκαγιά δυσκολεύεται να ελεγχθεί λόγω ισχυρών ανέμων και συνεχών αναζωπυρώσεων, με τις προσπάθειες κατάσβεσης να συνεχίζονται εντατικά.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης επισημαίνει ότι η ακριβής έκταση της καταστροφής θα προσδιοριστεί μετά τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς.

Το φοινικόδασος της Πρέβελης είχε αναγεννηθεί από προηγούμενη πυρκαγιά, αλλά τώρα υφίσταται νέα μεγάλη οικολογική ζημιά. Snapshot powered by AI

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη, αφήνοντας πίσω της καμένες εκτάσεις και ανυπολόγιστες καταστροφές. Οι ισχυροί άνεμοι και οι συνεχείς αναζωπυρώσεις δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα καταγράφεται στην περιοχή της Πρέβελης, όπου οι φλόγες έφτασαν στο ιστορικό φοινικόδασος.

Το φοινικόδασος της Πρέβελης αποτελεί ένα από τα σπανιότερα και σημαντικότερα φυσικά οικοσυστήματα της Ελλάδας και της Μεσογείου. Φιλοξενεί τον ενδημικό κρητικό φοίνικα που όπως περιγράφουν οι κάτοικοι δεν «χτυπιέται» από κανένα εντομο, ένα σπάνιο είδος που απαντάται σε ελάχιστες περιοχές του κόσμου. Η μοναδική αυτή έκταση αναπτύσσεται κατά μήκος του Μεγάλου Ποταμού και καταλήγει στην παραλία της Πρέβελης.

Το οικοσύστημα είχε δοκιμαστεί και στο παρελθόν από μεγάλη πυρκαγιά ωστόσο κατάφερε σταδιακά να αναγεννηθεί.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Ασωμάτων, Στρατής Σουμπασάκης, περιγράφει στο Newsbomb με έντονη συγκίνηση την εικόνα που αντίκρισε μετά το πέρασμα της πυρκαγιάς, αναφέροντας ότι: «Η φωτιά πέρασε μέσα από το φοινικόδασος. Από την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, εκτιμούμε ότι έχει καεί περίπου το 80% της έκτασής του. Πρόκειται για μια τεράστια καταστροφή για την περιοχή και για ένα μοναδικό φυσικό μνημείο που έχει ξαναδοκιμαστεί από τις φωτιές.»

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γεώργιος Τσαπάκος, εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός ως προς το μέγεθος της ζημιάς, επισημαίνοντας ότι: «Πρόκειται για μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και μεγάλης περιβαλλοντικής αξίας. Έχει καεί ένα τμήμα του φοινικόδασους, όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια την έκταση της καταστροφής. Προτεραιότητα παραμένει η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και στη συνέχεια θα γίνει η πλήρης αποτίμηση των ζημιών.»

Οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ οι τελικές εκτιμήσεις για το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής θα γίνουν όταν η πυρκαγιά τεθεί πλήρως υπό έλεγχο.

Διαβάστε επίσης