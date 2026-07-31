Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (31/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|31/7/2026 7:00:00 πμ
|31/7/2026 2:00:00 μμ
|ΑΧΑΡΝΩΝ
|ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΒΙΑΝΝΟΥ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ - ΜΕΓ. ΣΧΟΙΝΩΝ - ΡΟΥΜΕΛΗΣ - ΣΦΑΚΙΩΝ - ΝΑΟΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ - ΠΡΟΜΑΧΟΥ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΛΕΧΑΙΝΩΝ - ΠΡΟΜΑΧΟΥ - ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 1821 - ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ
|332
|Κατασκευές
|31/7/2026 8:00:00 πμ
|31/7/2026 10:00:00 πμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ έως κάθετο: ΙΘΩΜΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΘΩΜΗΣ απο κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΒΑΡΑΣΟΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
|1002
|Κατασκευές
|31/7/2026 8:00:00 πμ
|31/7/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΟΙΧΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|835
|Λειτουργία
|31/7/2026 8:00:00 πμ
|31/7/2026 11:00:00 πμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΝΩΣΣΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΝΩΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΝΩΣΣΟΥ ΝΟ 7 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|997
|Κατασκευές
|31/7/2026 8:00:00 πμ
|31/7/2026 12:00:00 μμ
|ΒΑΡΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΡΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ απο κάθετο: ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ έως κάθετο: ΤΗΘΥΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΡΑΣ απο κάθετο: ΤΗΘΥΟΣ έως κάθετο: ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|996
|Κατασκευές
|31/7/2026 8:00:00 πμ
|31/7/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΔΟΪΡΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟ 12, ΝΟ 16, ΝΟ 18, ΝΟ 20 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|999
|Κατασκευές
|31/7/2026 8:00:00 πμ
|31/7/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ απο κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΚΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|890
|Λειτουργία
|31/7/2026 8:00:00 πμ
|31/7/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ απο κάθετο: ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΛΥΚΟΜΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΜΙΔΟΝ έως κάθετο: ΣΤΕΙΡΙΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΕΙΡΙΕΩΝ απο κάθετο: ΑΒΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΒΑΝΤΩΝ 31 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|889
|Λειτουργία
|31/7/2026 8:00:00 πμ
|31/7/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - Λ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΣΚΙΑΘΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|1718
|Λειτουργία
|31/7/2026 8:00:00 πμ
|31/7/2026 4:00:00 μμ
|Π.ΨΥΧΙΚΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΟΥ, ΔΑΒΑΚΗ, ΔΑΦΝΗΣ.
|501
|Κατασκευές
|31/7/2026 8:00:00 πμ
|31/7/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΣΤΡΟΥ, ΠΙΤΥΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΕΩΣ ΙΣΤΡΟΥ.
|503
|Κατασκευές
|31/7/2026 8:00:00 πμ
|31/7/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ, ΒΡΑΝΑ, ΓΑΡΕΦΗ.
|503
|Κατασκευές
|31/7/2026 8:00:00 πμ
|31/7/2026 5:00:00 μμ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΟΔΟΙ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΛΕΩΦ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|495
|Λειτουργία
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