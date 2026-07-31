Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (31/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (31/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

31/7/2026 7:00:00 πμ31/7/2026 2:00:00 μμΑΧΑΡΝΩΝΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΒΙΑΝΝΟΥ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ - ΜΕΓ. ΣΧΟΙΝΩΝ - ΡΟΥΜΕΛΗΣ - ΣΦΑΚΙΩΝ - ΝΑΟΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ - ΠΡΟΜΑΧΟΥ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΛΕΧΑΙΝΩΝ - ΠΡΟΜΑΧΟΥ - ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 1821 - ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ332Κατασκευές
31/7/2026 8:00:00 πμ31/7/2026 10:00:00 πμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ έως κάθετο: ΙΘΩΜΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΘΩΜΗΣ απο κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΒΑΡΑΣΟΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ1002Κατασκευές
31/7/2026 8:00:00 πμ31/7/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΟΙΧΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ835Λειτουργία
31/7/2026 8:00:00 πμ31/7/2026 11:00:00 πμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΚΝΩΣΣΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΝΩΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΝΩΣΣΟΥ ΝΟ 7 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ997Κατασκευές
31/7/2026 8:00:00 πμ31/7/2026 12:00:00 μμΒΑΡΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΡΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ απο κάθετο: ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ έως κάθετο: ΤΗΘΥΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΡΑΣ απο κάθετο: ΤΗΘΥΟΣ έως κάθετο: ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ996Κατασκευές
31/7/2026 8:00:00 πμ31/7/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΔΟΪΡΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟ 12, ΝΟ 16, ΝΟ 18, ΝΟ 20 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ999Κατασκευές
31/7/2026 8:00:00 πμ31/7/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ απο κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΚΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ890Λειτουργία
31/7/2026 8:00:00 πμ31/7/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ απο κάθετο: ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΛΥΚΟΜΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΜΙΔΟΝ έως κάθετο: ΣΤΕΙΡΙΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΕΙΡΙΕΩΝ απο κάθετο: ΑΒΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΒΑΝΤΩΝ 31 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ889Λειτουργία
31/7/2026 8:00:00 πμ31/7/2026 4:00:00 μμΣΑΡΩΝΙΚΟΥΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - Λ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΣΚΙΑΘΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.1718Λειτουργία
31/7/2026 8:00:00 πμ31/7/2026 4:00:00 μμΠ.ΨΥΧΙΚΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΟΥ, ΔΑΒΑΚΗ, ΔΑΦΝΗΣ.501Κατασκευές
31/7/2026 8:00:00 πμ31/7/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΣΤΡΟΥ, ΠΙΤΥΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΕΩΣ ΙΣΤΡΟΥ.503Κατασκευές
31/7/2026 8:00:00 πμ31/7/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ, ΒΡΑΝΑ, ΓΑΡΕΦΗ.503Κατασκευές
31/7/2026 8:00:00 πμ31/7/2026 5:00:00 μμΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΟΔΟΙ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΛΕΩΦ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ495Λειτουργία
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