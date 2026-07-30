Τουρισμός για όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποιοι είναι δικαιούχοι

Snapshot Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026 –2027 ανοίγει αιτήσεις για voucher από τις 7 Αυγούστου με αυξημένα εισοδηματικά όρια και επέκταση διάρκειας.

Η νέα φάση καλύπτει την περίοδο Σεπτέμβριος 2026 – Δεκέμβριος 2027 και χωρίζεται σε δύο φάσεις με συνεχόμενη κάλυψη χωρίς ενδιάμεση κλήρωση.

Τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται, φτάνοντας έως 58.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά, ενώ άτομα με αναπηρία 67% και άνω συμμετέχουν ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Η επιλογή δικαιούχων γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης και η επιδότηση χορηγείται ως άυλη κάρτα για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα εντός Ελλάδας.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, ιδιαίτερα σε ορεινές και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, με απλοποιημένη ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων. Snapshot powered by AI

Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026 – 2027 ανοίγει τις αιτήσεις για voucher από τις 7 Αυγούστου, με σημαντικές αλλαγές όπως η αύξηση των εισοδηματικών ορίων και η επέκταση της διάρκειας. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού, προσφέροντας επιδοτήσεις που κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ.

Διάρκεια και λειτουργία του προγράμματος

Η νέα φάση του προγράμματος καλύπτει την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως τον Δεκέμβριο του 2027, με στόχο την υποστήριξη τόσο της θερινής όσο και της χειμερινής τουριστικής περιόδου. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται όλο το 24ωρο μέσω των ψηφιακών πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο φάσεις: η πρώτη ξεκινά άμεσα και ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη αρχίζει στις αρχές του 2027 και διαρκεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Οι δικαιούχοι της δεύτερης φάσης θα προκύψουν από τους μη επιλεγμένους της πρώτης, χωρίς ενδιάμεση κλήρωση, εξασφαλίζοντας έτσι αδιάλειπτη ροή και κάλυψη της περιόδου.

Νέα εισοδηματικά κριτήρια

Με στόχο την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, το υπουργείο Τουρισμού ανέβασε τα εισοδηματικά όρια για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, για άγαμους χωρίς παιδιά, το όριο αυξάνεται από 19.000 σε 21.000 ευρώ. Για έγγαμους χωρίς τέκνα, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ, αντί για 31.000 ευρώ.

Για τις οικογένειες με παιδιά, τα όρια προσαρμόζονται ανάλογα με τον αριθμό των μελών, φτάνοντας έως και τις 58.000 ευρώ. Επιπλέον, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και οικογένειες με προστατευόμενα μέλη με ανάλογο ποσοστό, μπορούν να συμμετάσχουν ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

Διαδικασία επιλογής και χρήση των voucher

Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, με βάση τα εισοδηματικά και τα υπόλοιπα κριτήρια του προγράμματος, καθώς και τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

Οι επιλεγέντες θα λάβουν την επιδότηση στον ψηφιακό τους λογαριασμό, σε μορφή άυλης κάρτας, που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη κόστους διαμονής σε τουριστικά καταλύματα εντός Ελλάδας.

Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026 – 2027 αποτελεί κομβικό εργαλείο για την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού, ιδίως σε ορεινές και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές.

Η επέκταση της διάρκειας και η αναπροσαρμογή των εισοδηματικών ορίων ενισχύουν τη συμμετοχή και την προσβασιμότητα, ενώ η απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής ευνοεί την ευρεία συμμετοχή των πολιτών.