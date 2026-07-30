Διπλή τραγωδία στα Χανιά: Νεκροί δύο νέοι μετά από τροχαίο με δίκυκλο στην εθνική οδό

Snapshot Δύο νέοι άνδρες, ηλικίας 28 και 34 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στα Χανιά.

Το τροχαίο συνέβη στην εθνική οδό κοντά στο Κολυμπάρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Η μηχανή που επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε προστατευτική μεταλλική μπάρα.

Οι συνθήκες του τροχαίου παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά τα ξημερώματα της Πέμπτης, καθώς δύο νέοι άνδρες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στην εθνική οδό, κοντά στο Κολυμπάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν δυο υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 28 και 34 ετών εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω στην μεταλλική προστατευτική μπάρα και να τραυματιστούν θανάσιμα.

Οι άτυχοι νέοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

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