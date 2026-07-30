Φονικοί άνεμοι στη Βραζιλία: Πέντε νεκροί σε Ρίο και Σάο Πάολο

Ισχυρές ριπές ανέμου έπληξαν τη Βραζιλία, προκαλώντας τον θάνατο πέντε ανθρώπων και εκτεταμένες ζημιές στο Ρίο ντε Τζανέιρο και σε περιοχές της πολιτείας του Σάο Πάολο. Οι άνεμοι, που ξεπέρασαν τα 100 χλμ./ώρα, προκάλεσαν διακοπές ηλεκτροδότησης, προβλήματα στην κυκλοφορία και την αναστολή λειτουργίας αρκετών μέσων μαζικής μεταφοράς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη του Ρίο ντε Τζανέιρο, όταν κατέρρευσε τοίχος εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Η πιο σοβαρή κατάσταση καταγράφηκε επίσης στην πόλη Σάντος, στην πολιτεία του Σάο Πάολο, όπου οι ριπές έφτασαν τα 111 χλμ./ώρα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ακόμη τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή.

This morning, wild footage shows powerful winds and torrential rain sweeping through Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil, leaving widespread destruction behind. pic.twitter.com/FR0XgDYb2b — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 24, 2026

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Δήμου του Ρίο ντε Τζανέιρο εξήγησε ότι το έντονο καιρικό φαινόμενο προκλήθηκε από «την προσέγγιση ενός ψυχρού ωκεάνιου μετώπου». Οι θυελλώδεις άνεμοι έπληξαν την περιοχή σε μια ημέρα με υψηλές θερμοκρασίες και αίθριο ουρανό, αιφνιδιάζοντας κατοίκους και επισκέπτες.

Πολλά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν σκηνές χάους στις πιο δημοφιλείς παραλίες της πόλης. Στην Ιπανέμα και την Κοπακαμπάνα, λουόμενοι εγκατέλειψαν άρον-άρον την ακτή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι σήκωναν τεράστιες ποσότητες άμμου και παρέσυραν ομπρέλες και ξαπλώστρες.