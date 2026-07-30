MERE: «Αγωνία για το εργασιακό μας μέλλον» - Το μήνυμα των εργαζομένων μετά την αναστολή λειτουργίας

Snapshot Η αλυσίδα MERE ανέστειλε αιφνίδια τη λειτουργία όλων των καταστημάτων της στην Ελλάδα λόγω κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ιδιοκτήτη του ομίλου.

Οι εργαζόμενοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για το εργασιακό τους μέλλον και ευχαριστούν τους πελάτες για τη στήριξη που τους παρείχαν όλα αυτά τα χρόνια.

Η MERE είχε εισέλθει στην ελληνική αγορά το 2021 και αναπτυσσόταν κυρίως σε μικρές και μεσαίες επαρχιακές πόλεις, αποκτώντας σημαντικό μερίδιο στην αγορά των εκπτωτικών σούπερ μάρκετ.

Η αναστολή λειτουργίας σταμάτησε τα σχέδια επέκτασης της εταιρείας, η οποία αναζητούσε νέα καταστήματα και προσωπικό σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Το κλείσιμο της αλυσίδας επηρεάζει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις τοπικές οικονομίες και προμηθευτές με τους οποίους συνεργαζόταν. Snapshot powered by AI

Ανησυχία για το εργασιακό τους μέλλον εκφράζουν οι εργαζόμενοι της αλυσίδας MERE, μετά την αιφνίδια αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων της εταιρείας στην Ελλάδα.

Με ανακοίνωσή τους προς τους πελάτες, αποδίδουν την εξέλιξη στις κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ιδιοκτήτη του ομίλου και τους ευχαριστούν για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που τους έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια.

Στην ανακοίνωσή τους ευχαριστούν τους πελάτες για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια, ενώ δεν κρύβουν την έντονη ανησυχία τους για το εργασιακό τους μέλλον.

Η ανακοίνωση των εργαζομένων:

«Αγαπημένοι μας πελάτες και φίλοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε επίσημα ότι, λόγω των πρόσφατων αποφάσεων και των κυρώσεων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ιδιοκτήτη του ομίλου μας, τα καταστήματά μας αναστέλλουν τη λειτουργία τους.

Ως εργαζόμενοι που ήμασταν καθημερινά δίπλα σας στα ταμεία και τους διαδρόμους του καταστήματος, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη στήριξη, την εμπιστοσύνη και τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια.

Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα όλων μας είναι η αγωνία για το εργασιακό μας μέλλον και η διαχείριση αυτής της αιφνίδιας κατάστασης.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την κατανόηση.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του καταστήματος»

Η ανακοίνωση αποτυπώνει την αβεβαιότητα που επικρατεί μεταξύ των εργαζομένων, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια απρόσμενη εξέλιξη, καθώς η λειτουργία της αλυσίδας ανεστάλη χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε –ή αν– θα επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα.

Το πρώτο κατάστημα στην Λάρισα

Η MERE, η αλυσίδα hard discount που έκανε την είσοδό της στην ελληνική αγορά το 2021, ανοίγοντας το πρώτο της κατάστημα στη Λάρισα, είχε επιλέξει να αναπτυχθεί κυρίως σε μικρές και μεσαίες επαρχιακές πόλεις, με εξαίρεση τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα. Μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να αποκτήσει ένα αξιοσημείωτο μερίδιο στην αγορά των εκπτωτικών σούπερ μάρκετ, προσελκύοντας καταναλωτές που αναζητούσαν οικονομικές επιλογές.

Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας όλων των καταστημάτων της στην Ελλάδα, για άγνωστο μέχρι στιγμής χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές της είχαν ενημερωθεί εγκαίρως για την εξέλιξη.

Οι ίδιες πληροφορίες συνδέουν την απόφαση με τις κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε Ρώσους επιχειρηματίες και συγκεκριμένα στον Σεργκέι Σνάιντερ, ιδιοκτήτη του ομίλου Svetofor, στον οποίο ανήκει η MERE μέσω της εταιρείας Torg Hellas.

«Πάγωσαν» τα σχέδια επέκτασης

Η αναστολή λειτουργίας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία σχεδίαζε δυναμική επέκταση του δικτύου της. Μάλιστα, βρισκόταν σε διαδικασία αναζήτησης προσωπικού για τέσσερα νέα καταστήματα, με την Καρδίτσα να αποτελεί τον επόμενο σταθμό της ανάπτυξής της.

Παράλληλα, αναζητούσε ακίνητα σε όλη τη χώρα, με έμφαση στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενδιαφερόμενη για ισόγειους χώρους 1.000 έως 1.500 τετραγωνικών μέτρων που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν νέα καταστήματα.

Το κλείσιμο της αλυσίδας αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο τους εργαζόμενους αλλά και τις τοπικές οικονομίες στις οποίες δραστηριοποιούνταν τα καταστήματά της, καθώς συνεργαζόταν με αρκετούς μικρούς τοπικούς προμηθευτές, διαθέτοντας τα προϊόντα τους στα ράφια της.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ακόμη ότι η εταιρεία ήταν συνεπής στις οικονομικές της υποχρεώσεις, εξοφλώντας τους συνεργάτες της σχεδόν χωρίς καθυστερήσεις, σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική του κλάδου, όπου οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε διάστημα 90 έως 120 ημερών.

Σήμερα, τα καταστήματα της MERE που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους βρίσκονται στη Λάρισα, την Κόρινθο, την Τρίπολη, το Αγρίνιο, τη Θεσσαλονίκη (Εύοσμος), την Καλαμάτα, την Αμαλιάδα, τα Γιαννιτσά, τη Βέροια, την Πτολεμαΐδα και τα Τρίκαλα, με τα τρία τελευταία να έχουν εγκαινιαστεί μέσα στο 2025.

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