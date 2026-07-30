Meteo: Ριπές έως 125 χλμ./ώρα στο νότιο Ρέθυμνο – Πώς οι άνεμοι τροφοδοτούν την πυρκαγιά

Snapshot Στο νότιο Ρέθυμνο οι ριπές ανέμου έφτασαν έως και 125 χλμ./ώρα, δυσχεραίνοντας την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Στο Μαριού Ρεθύμνου οι ριπές ανέμου παρέμειναν πάνω από 90 χλμ./ώρα από το βράδυ της Τετάρτης έως το πρωί της Πέμπτης.

Ο χάρτης των ανέμων βασίζεται σε δεδομένα από 584 μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ισχυρές ριπές ανέμου άνω των 110 χλμ./ώρα καταγράφηκαν επίσης σε άλλες περιοχές, όπως το Αμπελικό Λέσβου.

Οι άνεμοι στη νότια Κρήτη αναμένεται να παραμείνουν πολύ ισχυροί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, δυσχεραίνοντας το έργο της πυροσβεστικής. Snapshot powered by AI

Εξαιρετικά δυσμενείς παραμένουν οι καιρικές συνθήκες στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς.

Σε ανάρτησή του, ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, παρουσιάζει τα στοιχεία του δικτύου ΜΕΤΕΟ, σύμφωνα με τα οποία οι ριπές του ανέμου έφτασαν το πρωί της Πέμπτης 30 Ιουλίου έως και τα 125 χλμ./ώρα στο Μαριού Ρεθύμνου, ενώ στον Πλακιά καταγράφηκαν ριπές 114 χλμ./ώρα.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι στον σταθμό του Μαριού οι ριπές παρέμειναν σταθερά πάνω από τα 90 χλμ./ώρα από το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουλίου έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, γεγονός που εξηγεί τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Όπως επισημαίνει ο κ. Λαγουβάρδος, ο χάρτης αποτυπώνει την κατανομή των μέγιστων ριπών ανέμου από το σύνολο των 584 μετεωρολογικών σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Παράλληλα, πολύ ισχυρές ριπές καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας, με το Αμπελικό Λέσβου να καταγράφει μέγιστη ριπή 112 χλμ./ώρα.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων στη νότια Κρήτη αναμένεται να παραμείνει πολύ υψηλή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, διατηρώντας εξαιρετικά δύσκολες τις συνθήκες για τις πυροσβεστικές δυνάμεις.