Τουρίστας δεν κατάλαβε ότι αρκούδα στεκόταν δίπλα του και όταν την είδε άρχισε να τρέχει - Βίντεο

Snapshot Τουρίστας στη Ρουμανία δεν αντιλήφθηκε καφέ αρκούδα που τον πλησίασε από πίσω ενώ κοιτούσε το κινητό του.

Η αρκούδα πλησίασε σε απόσταση μερικών εκατοστών, αλλά δεν επιτέθηκε όταν ο άνδρας τράπηκε σε φυγή προς το αυτοκίνητό του.

Η Ρουμανία φιλοξενεί μεγάλο πληθυσμό καφέ αρκούδας, με εκτιμώμενο αριθμό μεταξύ 10.419 και 12.770 ζώων.

Οι αρχές προειδοποιούν τους τουρίστες να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τις αρκούδες και να μην τις ταΐζουν, καθώς αυτό είναι παράνομο και επικίνδυνο.

Έχουν σημειωθεί περιστατικά τραυματισμών και θανάτων τουριστών που προσπάθησαν να πλησιάσουν ή να ταΐσουν τις αρκούδες στον ορεινό δρόμο Transfăgărășan. Snapshot powered by AI

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στον διάσημο ορεινό δρόμο Transfăgărășan της Ρουμανίας, όταν ένας τουρίστας βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από μια καφέ αρκούδα, χωρίς να αντιληφθεί ότι το άγριο ζώο τον είχε πλησιάσει από πίσω.

Το περιστατικό καταγράφηκε από άλλον επισκέπτη και το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των τουριστών στις ορεινές περιοχές της χώρας.

Η αρκούδα τον πλησίασε ενώ κοιτούσε το κινητό του

Στο βίντεο διακρίνεται ο άνδρας να βρίσκεται στην άκρη του δρόμου, έχοντας στραμμένη την προσοχή του στο κινητό του τηλέφωνο.

Την ίδια στιγμή, μια καφέ αρκούδα πλησιάζει αθόρυβα από πίσω και φτάνει σε απόσταση μόλις λίγων εκατοστών από τον τουρίστα. Το ζώο φαίνεται να μυρίζει το πόδι του, ενώ εκείνος παραμένει εντελώς ανυποψίαστος. Μόνο όταν η αρκούδα περνάει μπροστά από το οπτικό του πεδίο αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο.

Ο άνδρας αντιδρά ακαριαία, τρέχοντας προς το αυτοκίνητό του, με την αρκούδα να τον ακολουθεί για λίγα μέτρα, χωρίς τελικά να του επιτεθεί.

Η Ρουμανία φιλοξενεί έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς καφέ αρκούδας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης που δημοσιοποίησε το υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας τον Απρίλιο του 2025, ο συνολικός αριθμός των ζώων εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 10.419 και 12.770 αρκούδων.

Οι αρχές προειδοποιούν τους επισκέπτες

Οι εμφανίσεις αρκούδων είναι συχνό φαινόμενο στις ορεινές περιοχές της Ρουμανίας, ιδιαίτερα κατά μήκος του Transfăgărășan, όπου αρκετά ζώα έχουν εξοικειωθεί με την παρουσία ανθρώπων.

Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με τις αρχές, στο γεγονός ότι πολλοί τουρίστες συνεχίζουν να τις ταΐζουν, παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις ότι η πρακτική αυτή είναι παράνομη και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ίδια τα άγρια ζώα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους επισκέπτες να διατηρούν πάντα ασφαλή απόσταση από τις αρκούδες και να αποφεύγουν οποιαδήποτε επαφή μαζί τους.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά με τουρίστες που τραυματίστηκαν ή ακόμη και έχασαν τη ζωή τους, όταν σταμάτησαν στον διάσημο ορεινό δρόμο για να φωτογραφίσουν ή να ταΐσουν αρκούδες.

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