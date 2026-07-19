Τρομακτική εμπειρία: Τετ α τετ πεζοπόρων με την πανίσχυρη αρκούδα της Αλάσκας «Scuba Sue»

Snapshot Μια ομάδα πεζοπόρων στη νοτιοανατολική Αλάσκα ήρθε αντιμέτωπη με μία αρκούδα γκρίζλι στο μονοπάτι, γνωστή ως «Scuba Sue».

Η ομάδα ακολούθησε τις οδηγίες των δασοφυλάκων, μιλώντας στην αρκούδα και υποχωρώντας αργά για να της αφήσουν χώρο.

Η καθυστέρηση στη μετανάστευση του σολομού φέτος έχει αυξήσει τον κίνδυνο επικίνδυνων συναντήσεων με την άγρια ζωή στην περιοχή.

Οι πεζοπόροι γνώριζαν την παρουσία αρκούδων στην περιοχή και είχαν δει ίχνη τους πριν τη συνάντηση.

Η αρκούδα πέρασε τελικά δίπλα από την ομάδα χωρίς να προκληθεί επίθεση. Snapshot powered by AI

Μια τρομακτική συνάντηση είχε μία ομάδα πεζοπόρων σε ένα δασικό μονοπάτι στη νοτιοανατολική Αλάσκα, όταν βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με μία αρκούδα, ιδιαίτερα γνωστή στην περιοχή.

Η «Scuba Sue», όπως είναι το παρατσούκλι της κυνηγούσε σολομό κατά μήκος του ποταμού, όταν βρέθηκε συναντήθηκε με τους 3 πεζοπόρους.

Μιλώντας στην εκπομπή «Fox & Friends Weekend», το τρίο περιέγραψε λεπτομερώς πώς βασίστηκαν στα κρίσιμα πρωτόκολλα ασφαλείας των δασοφυλάκων για να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, αφού βρέθηκαν παγιδευμένοι στο μονοπάτι.

«Στην πραγματικότητα παρατηρούσαμε αρκούδες, ελπίζοντας ότι θα εμφανιστούν σολομοί στο ποτάμι. Είχαμε δει περίπου τέσσερις ή πέντε αρκούδες νωρίτερα. Αυτές ήταν μαύρες αρκούδες. Και καθώς επιστρέφαμε στο μονοπάτι, είχαμε μια απροσδόκητη συνάντηση», είπε η Δρ. Μισέλ Λιν Θάλερ. «Ακριβώς μετά τη στροφή εμφανίστηκε αυτή η γκρίζα αρκούδα.»

Watch: Hikers Survive Heart-Stopping Encounter With Mighty Alaskan Bear Known As 'Scuba Sue'https://t.co/M29Bzbonqa — RedState (@RedState) July 19, 2026

Το βίντεο που τραβήχτηκε από τον τόπο του συμβάντος δείχνει την αρκούδα να πλησιάζει πολύ κοντά στους πεζοπόρους.Η ομάδα αναγκάστηκε να μιλήσει στην αρκούδα, ενώ υποχωρούσε σιγά-σιγά για να της αφήσει χώρο να περάσει από το μονοπάτι.

«Ω, ήμουν σίγουρα τρομοκρατημένη. Και τότε θυμηθήκαμε τι μας είχαν πει οι δασοφύλακες, δηλαδή αυτό που είπατε: να φερόμαστε σαν να είμαστε μεγάλοι, να μιλάμε στην αρκούδα, να την κρατάμε ήρεμη και να φεύγουμε από μπροστά της», είπε η πεζοπόρος Τάνια Τόμσον.

«Στο σημείο που συναντήσαμε την αρκούδα δεν υπήρχε χώρος για να βγούμε από το μονοπάτι. Έτσι, έπρεπε να υποχωρήσουμε λίγο προς τα πίσω για να κάνουμε χώρο, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά», πρόσθεσε.

Ο πεζοπόρος Τόνι Κουτράρο σημείωσε ότι η ομάδα είχε ενημερωθεί από τους δασοφύλακες πριν από την πεζοπορία, αλλά γνώριζαν ήδη ότι βρίσκονταν σε περιοχή με μεγάλη παρουσία αρκούδων και είχαν δει ίχνη τους στο μονοπάτι.

Μετά από μερικές στιγμές έντασης, η αρκούδα πέρασε δίπλα από την ομάδα και συνέχισε την πορεία της.

Η Θάλερ σημείωσε ότι η καθυστέρηση της μετανάστευσης του σολομού φέτος έχει αφήσει την τοπική άγρια ζωή να λιμοκτονεί, αυξάνοντας τον κίνδυνο της συνάντησης.