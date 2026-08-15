Θέουτα: Συγκρούσεις μαροκινής αστυνομίας και μεταναστών που κατευθύνονται στα σύνορα

Snapshot Οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας απέτρεψαν νέα προσπάθεια εκατοντάδων υποσαχάριων μεταναστών να περάσουν στη Θέουτα, με 111 άτομα να εμποδίζονται και 61 να συλλαμβάνονται για υποκίνηση παράνομης μετανάστευσης.

Οι μετανάστες απομακρύνθηκαν με λεωφορεία σε διάφορες περιοχές του Μαρόκου, ακόμα και σε απόσταση άνω των 800 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ισπανία.

Η Θέουτα βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού με αυξημένη αστυνομική και στρατιωτική παρουσία κατά μήκος των συνόρων, ενώ Ισπανία και Μαρόκο συνεργάζονται σε μια πρωτοφανή επιχείρηση επιτήρησης.

Στη Μελίγια επικρατεί ηρεμία και αυξημένη ασφάλεια, με μειωμένη κίνηση στα συνοριακά περάσματα και στα καταστήματα της περιοχής.

Το όρος Γκουρούγκου, παραδοσιακό καταφύγιο μεταναστών, έχει πλέον εγκαταλειφθεί λόγω αυστηρών ελέγχων και στρατιωτικών σημείων ελέγχου, ενώ οι μετανάστες που ζουν στην περιοχή της Ναντόρ αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες διαβίωσης χωρίς καταυλισμούς. Snapshot powered by AI

Οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας απέτρεψαν το Σάββατο νέα προσπάθεια εκατοντάδων μεταναστών, στην πλειονότητά τους από την Υποσαχάρια Αφρική, να περάσουν στη Θέουτα. Οι μετανάστες είχαν συγκεντρωθεί και κρυφτεί στα περίχωρα της Καστίγιος, της πόλης που βρίσκεται απέναντι από τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική

Λίγο πριν από το μεσημέρι, η μαροκινή αστυνομία επενέβη εναντίον εκατοντάδων υποσαχάριων μεταναστών που είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή. Σύμφωνα με πηγές των μαροκινών υπηρεσιών ασφαλείας που επικαλείται το ισπανικό πρακτορείο EFE, 111 μετανάστες εμποδίστηκαν να περάσουν τα σύνορα, ενώ 61 άτομα συνελήφθησαν με την κατηγορία της υποκίνησης παράνομης μετανάστευσης.

Οι μετανάστες είχαν συγκεντρωθεί σε μια χαράδρα στη συνοικία Σεράμικα, την περιοχή που βρίσκεται πλησιέστερα στα σύνορα. Οι μαροκινές Αρχές τους απομάκρυναν με τη χρήση λεωφορείων, τα οποία ναύλωσαν για τον σκοπό αυτό και τους μετέφεραν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, ακόμη και στην Ουαρζαζάτ, σε απόσταση άνω των 800 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ισπανία.

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού η Θέουτα

Η μαζική είσοδος περίπου 80.000 ανθρώπων από το Μαρόκο διά θαλάσσης, μέσω του κυματοθραύστη του Ελ Ταραχάλ, στις 30 και 31 Ιουλίου, έφερε τη Θέουτα στα πρόθυρα κατάρρευσης.

Σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις, 141 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και στις δύο πλευρές των συνόρων στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος.

Υπό τον φόβο μιας νέας μαζικής εισόδου μεταναστών, Ισπανία και Μαρόκο έχουν αναπτύξει χιλιάδες άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας, σε μια πρωτοφανή επιχείρηση επιτήρησης. Στην επιχείρηση συμμετέχει ακόμη και ελικόπτερο των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας, το οποίο παρακολουθεί τις κινήσεις των υποσαχάριων μεταναστών στα περίχωρα της Καστίγιος.

Η Θέουτα ξημέρωσε το Σάββατο με έντονη αβεβαιότητα για το εάν θα πραγματοποιούνταν η νέα μαζική προσπάθεια εισόδου, μετά τη διάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μηνυμάτων στο Μαρόκο που καλούσαν μετανάστες να επιχειρήσουν να περάσουν σε ισπανικό έδαφος.

Από νωρίς το πρωί είχε αναπτυχθεί ισχυρή αστυνομική και στρατιωτική παρουσία στο συνοριακό πέρασμα του Ελ Ταραχάλ και στην ευρύτερη περιοχή. Δεκάδες άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας είχαν αναπτυχθεί κατά μήκος του φράχτη, ενώ δημιουργήθηκε ζώνη ασφαλείας στην οποία επιχειρούσαν στρατιώτες και αστυνομικοί.

Η ασφάλεια ήταν πάνω από δέκα φορές αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Η είσοδος, ωστόσο, παρέμεινε ανοιχτή για όσους επιθυμούσαν να επιστρέψουν στο Μαρόκο. Κατά τη διάρκεια της ημέρας συνεχίστηκαν οι επιστροφές ανθρώπων που είχαν καταφέρει να περάσουν στη Θέουτα.

Παράλληλα, η ισπανική αστυνομία ενίσχυσε την επιτήρηση σε όλο το μήκος του συνοριακού φράχτη που χωρίζει τη Θέουτα από το Μαρόκο.

Ενισχυμένη επιτήρηση και από τη μαροκινή πλευρά

Και στην άλλη πλευρά των συνόρων επικρατούσε ηρεμία, αλλά με έντονη αστυνομική παρουσία. Έλεγχοι πραγματοποιούνταν στους βασικούς οδικούς άξονες προς τη Θέουτα, ιδιαίτερα σε αυτούς που οδηγούν από την Τετουάν και την Ταγγέρη.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ενισχύθηκε η επιτήρηση τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα, με τη συμμετοχή ταχύπλοων του Βασιλικού Μαροκινού Ναυτικού και drones.

Μια 17χρονη μετανάστρια, από τις ελάχιστες που κατάφεραν να φτάσουν στη Θέουτα, δήλωσε ότι έφτασε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Καστίγιος από την Τετουάν. Σύμφωνα με την αφήγησή της στο EFE, ταξίδεψε με λεωφορείο, το οποίο σταμάτησε σε τρία σημεία ελέγχου κατά μήκος της διαδρομής των περίπου 35 χιλιομέτρων μεταξύ των δύο πόλεων.

Ηρεμία στη Μελίγια

Την ίδια ώρα, στη Μελίγια, το συνοριακό πέρασμα Μπένι Ανσάρ παρουσίαζε το Σάββατο εικόνα σχεδόν απόλυτης ηρεμίας, σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατούσε την προηγούμενη περίοδο.

Για τη διέλευση του Στενού του Γιβραλτάρ, η αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων στην ισπανική πλευρά ήταν σχεδόν άδεια.

«Είναι ασυνήθιστο», δήλωσε ο μοναδικός αστυνομικός που βρισκόταν εκεί, ενώ έλεγχε τα διαβατήρια. «Ο κόσμος γνωρίζει ότι υπάρχει συναγερμός», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον φόβο μιας νέας μαζικής προσπάθειας ανθρώπων να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος από το Μαρόκο.

Η αυξημένη αστυνομική παρουσία ήταν εμφανής και στην άλλη πλευρά των συνόρων. Στο Μπένι Ανσάρ, η κίνηση στα καταστήματα και τα καφέ είχε μειωθεί αισθητά μετά την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Ο 18χρονος σερβιτόρος Άνταμ δήλωσε ότι η κίνηση έχει μειωθεί δραματικά από την Παρασκευή, όταν ενισχύθηκε η αστυνομική παρουσία.

Υπό αυστηρό έλεγχο το όρος Γκουρούγκου

Το όρος Γκουρούγκου, που για μεγάλο μέρος της δεκαετίας του 2010 αποτελούσε βασικό καταφύγιο για μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική, φαίνεται πλέον να έχει εγκαταλειφθεί ως χώρος συγκέντρωσής τους.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι οι έλεγχοι έχουν ενταθεί σημαντικά από το 2024, και ιδιαίτερα τον τελευταίο μήνα. Η επιτήρηση έχει επεκταθεί και στις προσβάσεις προς το βουνό, όπου έχουν εγκατασταθεί στρατιωτικά σημεία ελέγχου.

Κατά τη διαδρομή προς τις υψηλότερες περιοχές δεν εντοπίστηκαν καταυλισμοί μεταναστών, οι οποίοι για χρόνια αποτελούσαν χαρακτηριστικό της περιοχής.

Περίπου 16 χιλιόμετρα από τα σύνορα βρίσκεται η Ναντόρ, η μεγαλύτερη πόλη της περιοχής, με πληθυσμό περίπου 158.000 κατοίκων.

Οι μετανάστες δεν είναι εμφανείς στους δρόμους της πόλης, ωστόσο εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί. Σε αίθουσα δίπλα στην καθολική εκκλησία του Αγίου Ιακώβου, έξι γυναίκες μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν στα γαλλικά.

«Βρίσκονται σε απόλυτο κίνδυνο. Ακόμη και μια απλή φωτογραφία μπορεί να τις θέσει σε κίνδυνο», δήλωσε Γαλλίδα μοναχή που τις φιλοξενεί και τις διδάσκει.

Η ίδια εκκλησία είχε δεχθεί τον περασμένο μήνα μέρος των περισσότερων από 1.300 ανθρώπων που επιχείρησαν να περάσουν στη Μελίγια, στις 30 Ιουλίου. Τον Αύγουστο έχει ήδη προσφέρει βοήθεια σε 18 Σενεγαλέζους, οι οποίοι ανήκαν σε μεγαλύτερη ομάδα που επιχείρησε να περάσει τα σύνορα. Ορισμένοι έφτασαν τραυματισμένοι και εξαντλημένοι.

Σύμφωνα με τη μοναχή, οι περισσότεροι από τους μετανάστες που λαμβάνουν βοήθεια ζουν με φίλους σε μικρά διαμερίσματα, τα οποία χαρακτηρίζει «εντελώς ακατάλληλα και άθλια».

Όπως αναφέρει, πλέον δεν υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στα δάση, όπως συνέβαινε για χρόνια στην περιοχή της Ναντόρ. «Η αστυνομία δεν επιτρέπει καταυλισμούς», σημειώνει.

Διαβάστε επίσης