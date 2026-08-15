ΟΠΕΚΑ: Έρχονται ειδικά επιδόματα 300 και 600 ευρώ - Οι δικαιούχοι και οι ημερομηνίες αιτήσεων

Snapshot Ο ΟΠΕΚΑ καταβάλλει ειδικά επιδόματα 300 και 600 ευρώ σε νοικοκυριά που διαμένουν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές στις 31 Αυγούστου.

Οι δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα έως 3.000 ευρώ λαμβάνουν 600 ευρώ, ενώ όσοι έχουν εισόδημα από 3.000,01 έως 4.700 ευρώ λαμβάνουν 300 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι οικογένειες με τουλάχιστον ένα μέλος πολίτη Ελλάδας, ΕΕ, ΕΟΧ ή Ελβετίας, με πιστοποιημένη μόνιμη κατοικία σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές για τουλάχιστον δύο έτη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου 2026 και γίνονται μία φορά, με αυτόματη επέκταση ισχύος τα επόμενα έτη.

Η πιστοποίηση των κριτηρίων γίνεται μέσω διασταύρωσης φορολογικών δηλώσεων και στοιχείων Φορολογικού Μητρώου. Snapshot powered by AI

Στην καταβολή ειδικών επιδομάτων ύψους 300 και 600 ευρώ προχωρά στις 31 Αυγούστου ο ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης που αφορά νοικοκυριά τα οποία διαμένουν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας.

Το ανώτατο ποσό των 600 ευρώ λαμβάνουν οι δικαιούχοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 3.000 ευρώ, ενώ η ενίσχυση των 300 ευρώ χορηγείται σε πολίτες των οποίων το οικογενειακό εισόδημα κυμαίνεται από 3.000,01 έως 4.700 ευρώ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών, με ή χωρίς ανήλικα τέκνα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειας να είναι πολίτης της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) ή της Ελβετίας. Σε περίπτωση που η προϋπόθεση αυτή συντρέχει και στους δύο συζύγους, η αίτηση υποβάλλεται από τον έναν εξ αυτών.

Παράλληλα, βασική προϋπόθεση αποτελεί η πιστοποιημένη μόνιμη κατοικία των μελών της οικογένειας σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές για τουλάχιστον δύο έτη πριν από την υποβολή της αίτησης, γεγονός που διασταυρώνεται από τις φορολογικές δηλώσεις των δύο τελευταίων ετών σε συνδυασμό με τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου.

Η διαδικασία των αιτήσεων

Για όσους δεν είναι ήδη ενταγμένοι στο σύστημα, η υποβολή νέων αιτήσεων θα διαρκέσει από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Οκτωβρίου 2026. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αίτηση υποβάλλεται εφάπαξ. Μετά την πρώτη έγκριση, η ισχύς της επεκτείνεται αυτόματα και στα επόμενα έτη χωρίς να απαιτείται επανυποβολή, εφόσον από τους ετήσιους διασταυρωτικούς ελέγχους επιβεβαιώνεται ότι συνεχίζουν να πληρούνται όλα τα εισοδηματικά και γεωγραφικά κριτήρια.

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