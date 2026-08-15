Σπάνια εμφάνιση: Ένα δελφίνι κάνει βόλτα στο Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας

Μία ευχάριστη έκπληξη είχαν όλοι όσοι βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης στη γέφυρα Ριάλτο, στο Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας, όταν διαπίστωσαν ένα πτερύγιο να ξεπροβάλλει από τα νερά, ανάμεσα σε γόνδολες και άλλα σκάφη.

Το δελφίνι που κάποιοι αποκαλούν Mimmo-Nane, έχει εδώ και μήνεςι σταθερή παρουσία στη λεκάνη του Αγίου Μάρκου, ωστόσο η διάθεσή του να κολυμπάει στη συγκεκριμένη περιοχή αυξάνει την ανησυχία για την ασφάλειά του.

«Καλώ όλους να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί κατά την πλοήγηση για να προστατεύσουν την ασφάλειά τους», είναι η έκκληση του δημάρχου της Βενετίας Simone Venturini, ο οποίος κυκλοφόρησε ξανά βίντεο στα κοινωνικά του προφίλ που απεικονίζουν το ζώο να αναδύεται από το νερό.

https://www.instagram.com/reel/DcBCj2UDQnX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Η παρουσία ενός δελφινιού στο Μεγάλο Κανάλι καλεί όλους να συμπεριφέρονται υπεύθυνα - προσθέτει ο δήμαρχος Simone Venturini -. Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα είναι η προστασία της ασφάλειάς του. Ζητώ από όσους πλέουν να δώσουν τη μέγιστη προσοχή, ειδικά σε περιοχές όπου αναφέρεται η παρουσία του ζώου».

Η ταυτότητά του, ωστόσο εξακολουθεί να είναι μυστήριο. Αν δηλαδή είναι ένα ή δύο δελφίνια.

Το ρινοδέλφινο, Mimmo (τον οποίο πολλοί έχουν μετονομάσει σε Nane, με βενετσιάνικο όνομα) έφτασε στο κανάλι πριν έναν χρόνο, ακολουθώντας μεγάλη ποσότητα ψαριών και δείχνει να έχει προσαρμοστεί στην περιοχή.

Όμως όπως αναφέρουν ιταλικά δημοσιεύματα τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, ο Mimmo έχει γίνει πιο ντροπαλός, ίσως λόγω κάποιων ευδιάκριτων πληγών στο πλάι και στα πτερύγια του, πιθανότατα λόγω επαφής με προπέλα. Επίσης δεν αποκλείεται να πρόκειται για ένα εντελώς άλλο δελφίνι που κολυμπάει στο Μεγάλο Κανάλι, με τη Βενετία να αποκτά όχι μία, αλλά δύο μασκότ.