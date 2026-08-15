Ηράκλειο: Τροχαίο στον ΒΟΑΚ στα Λινοπεράματα – Μεγάλη κινητοποίηση
Σύγκρουση δύο οχημάτων στα Λινοπεράματα
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της ΔΕΗ στα Λινοπεράματα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο οχήματα, εκ των οποίων το ένα ταξί, συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να διερευνήσουν τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.
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