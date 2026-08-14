Νύφη πήγε στον γάμο της με αγελάδα - «Είναι η καλύτερή μου φίλη», είπε

Snapshot Η 37χρονη Βικτόρια Λι παντρεύτηκε καβαλώντας την αγαπημένη της αγελάδα, White Chocolate Button, στην εκκλησία.

Η Βικτόρια, κτηνοτρόφος γαλακτοπαραγωγής, θεωρεί την αγελάδα της ως την καλύτερή της φίλη.

Η νύφη έφτασε αρχικά με τρακτέρ στο χωριό και έκανε το τελευταίο μέρος της διαδρομής πάνω στην αγελάδα.

Μετά το μυστήριο, το ζευγάρι επέστρεψε στη φάρμα για να αρμέξουν τις αγελάδες πριν τη δεξίωση.

Η αγελάδα White Chocolate Button είναι συνηθισμένη σε κοινωνικές εμφανίσεις και έχει συμμετάσχει σε άλλες εκδηλώσεις της φάρμας. Snapshot powered by AI

Μια νύφη στην Αγγλία ήθελε να φτάσει στον γάμο της μαζί με την καλύτερή της φίλη — μόνο που αυτή δεν ήταν άνθρωπος, αλλά η αγαπημένη της αγελάδα.

Η 37χρονη Βικτόρια Λι παντρεύτηκε τον 40χρονο Μάικ το Σάββατο 8 Αυγούστου και επέλεξε έναν κάθε άλλο παρά συνηθισμένο τρόπο για να φτάσει στην εκκλησία: καβάλα στην ελβετική αγελάδα της, που ακούει στο όνομα White Chocolate Button.

Η Βικτόρια, που εργάζεται ως κτηνοτρόφος γαλακτοπαραγωγής, εξήγησε στο BBC ότι ήθελε η συγκεκριμένη αγελάδα να τη συνοδεύσει στη μεγάλη ημέρα, καθώς, όπως είπε, «είναι ουσιαστικά η καλύτερή μου φίλη».

Η ιδιαίτερη σχέση της με τις αγελάδες ξεκινά από τα παιδικά της χρόνια. «Μεγάλωσα στην οικογενειακή μας φάρμα στο Ντόρσετ και δεν μας επέτρεπαν να έχουμε πόνι, οπότε άρχισα να καβαλάω αγελάδες», ανέφερε. Έτσι, όταν ήρθε η ώρα του γάμου της, σκέφτηκε: «Γιατί να μην εκπαιδεύσω τη White Chocolate Button ώστε να με πάει στην εκκλησία;».

Η νύφη είχε προσπαθήσει αρχικά να εκπαιδεύσει και μια άλλη αγελάδα, τη Basil, όμως εκείνη δεν έδειξε τον ίδιο ενθουσιασμό. «Προσπάθησε να με ρίξει κάτω», αποκάλυψε γελώντας.

Η White Chocolate Button, πάντως, δεν είναι άπειρη στις… κοινωνικές εμφανίσεις. Η αγελάδα έχει συμμετάσχει και σε άλλες εκδηλώσεις της φάρμας, ενώ στο Halloween συνηθίζει να μεταμφιέζεται σε φάντασμα, με ένα σεντόνι στο οποίο έχουν κοπεί τρύπες για τα μάτια και τα αυτιά της. «Είναι συνηθισμένη σε αυτά», είπε η Βικτόρια.

Την ημέρα του γάμου, η 37χρονη έφτασε αρχικά στο χωριό με τρακτέρ και έκανε το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής μέχρι την εκκλησία πάνω στην αγελάδα της.

Και αν η άφιξη ήταν ασυνήθιστη, το πρόγραμμα μετά το μυστήριο ήταν ακόμη πιο χαρακτηριστικό της ζωής του ζευγαριού. Ενώ οι καλεσμένοι κατευθύνονταν στη δεξίωση σε κοντινό χωριό, η Βικτόρια και ο Μάικ επέστρεψαν πρώτα στη φάρμα για να αρμέξουν τις αγελάδες τους.

Μόνο αφού ολοκλήρωσαν τις δουλειές με τα ζώα τους, το ζευγάρι έφτασε στη δεξίωση για να γιορτάσει μαζί με τους καλεσμένους του — κλείνοντας έναν γάμο που δύσκολα θα μπορούσε να είναι πιο πιστός στην καθημερινή τους ζωή.

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