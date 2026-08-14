Ρέθυμνο: Φωτιά τώρα στα Σελλιά – Ήχησε το «112» για εκκενώσεις οικισμών

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής (14/08) μεγάλη φωτιά στην περιοχή των Σελλίων Ρεθύμνου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Λίγο πριν από τις 19:30, εστάλη μήνυμα από το «112» σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Φωτεινάρι και Σούδα να απομακρυνθούν μέσω του παραλιακού αγιοβασειλιάτικου δρόμου προς την παραλία Κόρακα Ροδακίνου.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν 8 πυροσβεστικά οχήματα και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν, επίσης, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

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