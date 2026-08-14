Φωτιά στη Βάρδα Ηλείας - Στη μάχη τρία εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (14/08) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Βάρδας Ηλείας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, καθώς στην περιοχή υπάρχουν θερμοκήπια, ενώ το μέτωπο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το γήπεδο «Γρηγόριος Καλάκος».

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

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