Τα μυστικά του Δούναβη: Νέα αποκάλυψη - Λείψανα 2 Ναζί στρατιωτών σε μια μοτοσικλέτα της Βέρμαχτ

Snapshot Στον ποταμό Δούναβη κοντά στο ουγγρικό κοινοβούλιο ανακαλύφθηκαν μια στρατιωτική μοτοσικλέτα Βέρμαχτ και τα λείψανα δύο Ναζί στρατιωτών, διατηρημένα για πάνω από 80 χρόνια.

Η μοτοσικλέτα είναι μοντέλο DKW NZ 350-1, κατασκευασμένη το 1944, με δίχρονο κινητήρα 11,5 ίππων και μέγιστη ταχύτητα 56 μιλίων ανά ώρα.

Οι στρατιώτες πιθανόν έχασαν τη ζωή τους κατά τη Μάχη της Βουδαπέστης το 1945, με τις ταυτότητές τους ανέπαφες πάνω στα σώματά τους.

Η συντήρηση της μοτοσικλέτας και των λειψάνων οφείλεται σε ένα μείγμα λάσπης και λαδιού που τα διατήρησε σε σχεδόν άριστη κατάσταση.

Η ανακάλυψη μπορεί να επιτρέψει την ταυτοποίηση των στρατιωτών, των οποίων ο θάνατος δεν είχε καταγραφεί επίσημα στο Βερολίνο. Snapshot powered by AI

Ο ποταμός Δούναβης, στερεύει και όσο το νερό του αδειάζει τόσο τα μυστικά που έκρυβε στα βάθη του αποκαλύπτονται.

Αρχικά, ανακαλύφθηκαν το πολεμικό πλοίο της ναζιστικής εποχής και το μαμούθ, ενώ τώρα οι ερευνητές εντόπισαν μια εξαιρετικά σπάνια στρατιωτική μοτοσικλέτα της Βέρμαχτ και τα λείψανα δύο ανθρώπων που πιθανότατα ήταν οι αναβάτες της.

Τα συντρίμμια ενός γερμανικού πολεμικού πλοίου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που αποκαλύφθηκαν λόγω της χαμηλής στάθμης των νερών του Δούναβη κοντά στο Πραχόβο της Σερβίας, την Τρίτη 11 Αυγούστου 2026 AP/Marko Drobnjakovic

Παρά το γεγονός ότι παρέμειναν υποβρύχια για πάνω από 80 χρόνια, τα λείψανα της μοτοσικλέτας και των ανδρών είναι εξαιρετικά καλά διατηρημένα. Μάλιστα, οι αρχές ενδέχεται να μπορέσουν να ταυτοποιήσουν τους άνδρες, καθώς οι στρατιωτικές τους ταυτότητες παραμένουν άθικτες. Η ανακάλυψη έγινε κοντά στο κτίριο του Ουγγρικού Κοινοβουλίου στη Βουδαπέστη.

בצורת אז מפלס הדנובה יורד, ומול הפרלמנט ההונגרי התגלה אופנוע של הוורמכאט מבצבץ מהסלעים אחרי 80 שנים, כולל הדיסקיות של החיילים שלמות, מה שאומר שהם נחשבו נעדרים עד היום pic.twitter.com/ty5Q0FSBYG — Rotem Drob (@DrobRotem) August 12, 2026

Ένα μείγμα λάσπης και λαδιού τα διατήρησε σε σχεδόν άριστη κατάσταση, ενώ συνήθως η παραμονή για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από το ποτάμι θα έπρεπε να είχε προκαλέσει εξαιρετικά υψηλό βαθμό φθοράς. Δεδομένου ότι η μοτοσικλέτα βρισκόταν σε τόσο καλή κατάσταση, οι ερευνητές κατάφεραν να προσδιορίσουν το μοντέλο της. Πρόκειται για μια μοτοσικλέτα DKW NZ 350-1, γνωστή συχνά ως «Kräder», με μονοκύλινδρο κινητήρα. Κατασκευάστηκε από τους Ναζί προς το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το 1944. Κατασκευάστηκαν περίπου 12.000 μονάδες, με τη μοτοσικλέτα να διαθέτει δίχρονο κινητήρα ισχύος 11,5 ίππων και μέγιστη ταχύτητα περίπου 56 μίλια ανά ώρα.

Παρά την πολύ καθυστερημένη εμφάνισή τους, έγιναν δημοφιλείς μεταξύ των στρατιωτών για αποστολές αναγνώρισης, διακίνησης και μεταφοράς αλληλογραφίας.

Η συγκόλληση του πλαισίου απαιτούσε μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, οπότε η Auto Union AG τις κατασκεύαζε μόνο τη νύχτα. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι πολλές από αυτές τις μοτοσικλέτες πιθανότατα κυκλοφορούσαν στους δρόμους της Βουδαπέστης, έστω και για περίπου ένα χρόνο.

Οι Γερμανοί παραδόθηκαν στις 13 Φεβρουαρίου 1945, μετά τη Μάχη της Βουδαπέστης, στην οποία έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 30.000 Ναζί, 80.000 Σοβιετικοί και Ρουμάνοι στρατιώτες, καθώς και 17.000 Ούγγροι.

Οι στρατιώτες που βρέθηκαν στον ποταμό ήταν πιθανότατα δύο από αυτούς τους άνδρες που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο. Σύμφωνα με αξιωματούχους της Επιτροπής, πιθανότατα κανείς δεν έμαθε για τον θάνατό τους στο Βερολίνο, καθώς οι ταυτοτητικές τους ετικέτες βρίσκονταν ακόμα πάνω στα σώματά τους.