Σοβαρό τροχαίο στη Λαμία: Αγροτικό όχημα βγήκε εκτός δρόμου και έριξε δύο δέντρα - Εικόνες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 2:00' το μεσημέρι της Παρασκευής (14/8) στη Φθιώτιδα, στο δρόμο προς Μπράλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, ο οδηγός του αγροτικού που κατέβαινε προς Λαμία, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αγροτικό να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και να πέσει πάνω στα δέντρα.

Λόγω της σφοδρής σύγκρουσης ο οδηγός έριξε δύο δέντρα, αλλά, ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Αρχικά στο σημείο σταμάτησαν δύο διασώστες του ΕΚΑΒ που περνουσαν από εκεί, εκτός υπηρεσίας, για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον οδηγό, όπως και άλλοι διερχόμενοι οδηγοί.

Στη συνέχεια έφτασε και το ασθενοφόρο από τη Λαμία, ενώ κλήθηκε και η πυροσβεστική για να απομακρύνει τα δέντρα από το οδόστρωμα.

Δείτε εικόνες από το σημείο του τροχαίου:

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