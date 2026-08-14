Πρέβεζα: Σύγκρουση φορτηγού με 3 Ι.Χ. στην υποθαλάσσια σήραγγα στο Άκτιο - Υπάρχουν τραυματίες

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτίου, με σύγκρουση φορτηγού και τριών Ι.Χ. αυτοκινήτων.

Υπάρχουν τραυματίες, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά.

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστική, τροχαία και τρία ασθενοφόρα για παροχή βοήθειας και διακομιδή τραυματιών.

Η είσοδος προς την υποθαλάσσια ζεύξη από Πρέβεζα παραμένει κλειστή, προκαλώντας μεγάλη ουρά οχημάτων.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του τροχαίου και καλούν τους οδηγούς να ακολουθούν τις οδηγίες της τροχαίας. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Πρέβεζα προς Άκτιο, όταν διερχόμενο φορτηγό συγκρούστηκε με τρία αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σφοδρή σύγκρουση υπάρχουν τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία από την Αστυνομία στο νοσοκομείο της Πρέβεζας διακομίσθηκαν συνολικά οκτώ άτομα, τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τα οχήματα να έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές, ενώ συντρίμμια έχουν καταλήξει στο οδόστρωμα.

Λόγω του τροχαίου, η είσοδος προς την υποθαλάσσια ζεύξη από την πλευρά της Πρέβεζας παραμένει κλειστή, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μεγάλη ουρά οχημάτων, η οποία εκτείνεται για αρκετά χιλιόμετρα.

Οι οδηγοί που βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

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