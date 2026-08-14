Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στον Προαστιακό Πάτρας στο τμήμα Πάτρα - Άγιος Ανδρέας

Διεκόπη από τις 12:00 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Πάτρας και συγκεκριμένα στο τμήμα Πάτρα-Άγιος Ανδρέας, λόγω οχήματος που έχει ακινητοποιηθεί εντός της σιδηροδρομικής γραμμής, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια στο τμήμα Πάτρα - Άγιος Ανδρέας - Πάτρα θα πραγματοποιούνται με λεωφορεία της Hellenic Train, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων.