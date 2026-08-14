Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στον Προαστιακό Πάτρας στο τμήμα Πάτρα - Άγιος Ανδρέας
Μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια στο τμήμα Πάτρα - Άγιος Ανδρέας - Πάτρα θα πραγματοποιούνται με λεωφορεία της Hellenic Train, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Διεκόπη από τις 12:00 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Πάτρας και συγκεκριμένα στο τμήμα Πάτρα-Άγιος Ανδρέας, λόγω οχήματος που έχει ακινητοποιηθεί εντός της σιδηροδρομικής γραμμής, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.
Μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια στο τμήμα Πάτρα - Άγιος Ανδρέας - Πάτρα θα πραγματοποιούνται με λεωφορεία της Hellenic Train, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:44 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Το OPEN έφτασε στην κορυφή με το ματς του ΠΑΟΚ
12:34 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Προβλήματα στις πληρωμές με POS - Αποκαθίστανται οι δυσλειτουργίες
12:14 ∙ ΚΟΣΜΟΣ