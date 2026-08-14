Αρτοποιός: «Η έκταση που κάηκε στη Σίβηρη δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα»

«Xθες ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα με πολλές περιοχές της Ελλάδας να είναι σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς», τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Αρτοποιός: «Η έκταση που κάηκε στη Σίβηρη δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής έχει βελτιωθεί σημαντικά και πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, μόνο διάσπαρτες εστίες.
  • Η καμένη έκταση στη Σίβηρη δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα, από συνολική έκταση 334.000 στρεμμάτων στην περιοχή.
  • Στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς συμμετείχαν 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα, 13 πεζοπόρα τμήματα, μηχανήματα της Περιφέρειας και εθελοντές.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα χθες διαχειρίστηκε συνολικά 40 δύσκολες αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα.
  • Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων στη Σίβηρη.
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Σημαντικά βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής, καθώς πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, παρά μόνο αρκετές διάσπαρτες εστίες.

Ο Γιάννης Αρτοποιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στην ΕΡΤ έκανε λόγο για μια δύσκολη πυρκαγιά, ωστόσο δίνοντας τη σημερινή εικόνα, μετά την ολονύχτια μάχη που έδωσαν οι επίγειες δυνάμεις, στάθηκε και στην έκταση που κάηκε, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα.

«Xθες ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα με πολλές περιοχές της Ελλάδας να είναι σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας του Πυροσβεστικού Σώματος ανταποκρίθηκε σε όλες τις περιπτώσεις, αντιμετωπίζοντας 40 πολύ δύσκολες αγροτοδασικές πυρκαγιές. Ήταν δύσκολες, διότι οι περισσότερες εξ αυτών ήταν επικίνδυνες, καθώς εκδηλώθηκαν πλησίον οικιστικών περιοχών, δηλαδή κατοικημένων περιοχών. Για την πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στη Χαλκιδική, στην περιοχή της Κασσάνδρας, στο πρώτο πόδι, όπου χθες το μεσημέρι είχαμε την πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η πυρκαγιά αυτή κινήθηκε κατερχόμενη προς την ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αρτοποιός.

Και συμπλήρωσε: «Δόθηκε ολονύκτια μάχη με τα επίγεια τμήματα του Πυροσβεστικού Σώματος -επιχείρησαν εκεί 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα, 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων δασοκομάντος από πολλές περιοχές της χώρας μας με μηχανήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την πολύ μεγάλη βοήθεια της Διοίκησης Αντιμετώπισης Καταστροφών και Κατασκευών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πραγματοποίησαν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Να ευχαριστήσουμε και το πλήθος των εθελοντών, εκατοντάδες εθελοντές και εθελοντικές ομάδες της Πολιτικής Προστασίας.

Καταλήγοντας: «Αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουμε από το μέτωπο της Κασσανδρείας και της Σίβηρης είναι ότι είναι μια πολύ βελτιωμένη εικόνα, διότι αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται μόνο διαβροχές και αντιμετωπίζονται μικρές διάσπαρτες εστίες. Οι δυνάμεις ωστόσο παραμένουν σε ετοιμότητα. Το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, της Κασσάνδρας, έχει συνολική έκταση 334.000 στρέμματα, ενώ η πραγματική καμένη έκταση, σύμφωνα με την αποτίμηση που έχει γίνει, δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα. Αυτή είναι η καιόμενη έκταση η οποία έχει αποτυπωθεί σύμφωνα με τα επιχειρησιακά μας δεδομένα».

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