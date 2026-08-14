Λίλα Μπακλέση: Οι φωτογραφίες από το μαιευτήριο - «Μου πήρε 27 ώρες για να τον συνταντήσω»

Η Λίλα Μπακλέση γέννησε τον πρώτο της γιο με φυσιολογικό τοκετό μετά από 27 ώρες διαδικασίας

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Λίλα Μπακλέση: Οι φωτογραφίες από το μαιευτήριο - «Μου πήρε 27 ώρες για να τον συνταντήσω»
LIFESTYLE
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  • Η ηθοποιός ευχαρίστησε τον γιατρό της, τη μαία και όσους τη στήριξαν κατά τη διάρκεια του τοκετού.
  • Η εμπιστοσύνη στη ιατρική ομάδα συνέβαλε στην επιτυχή ολοκλήρωση του φυσιολογικού τοκετού.
  • Ο σύντροφός της, Παναγιώτης Μαρκεζίνης, ήταν παρών στην γέννηση του παιδιού τους στις 7 Αυγούστου.
  • Η Λίλα Μπακλέση μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες με το νεογέννητο στις 13 Αυγούστου μέσω Instagram.
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Η ηθοποιός Λίλα Μπακλέση, δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες με τον γιο της από το μαιευτήριο και όπως ανέφερε χρειάστηκε να περάσουν 27 ώρες για τον «συναντήσει».

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Η ηθοποιός και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Μαρκεζίνης έγιναν γονείς για πρώτη φορά, καθώς στις 7 Αυγούστου γεννήθηκε ο γιος τους. Την Πέμπτη 13 Αυγούστου, η Λίλα Μπακλέση μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τις πρώτες κοινές εικόνες με το παιδί της, αναφέροντας πως γέννησε με φυσιολογικό τοκετό.

https://www.instagram.com/p/Db_cNVhAiQg/

Παράλληλα, μέσω της ανάρτησής της στο Instagram ευχαρίστησε τον γιατρό, τη μαία της και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της, τονίζοντας όπως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία και τη διάρκεια του τοκετού.

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Όπως σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Λοιπόν! Συνέβη. Μου πήρε 27 ώρες για να συναντήσω αυτόν τον τύπο αλλά χαλάλι του. Θα το ξαναέκανα; Δεν ξέρω. Αυτό που σίγουρα ξέρω όμως, είναι ότι αν το ξαναέκανα θα ήθελα αυτήν την ομάδα. Τον γιατρό μου που με στήριξε σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Που με καθοδήγησε βήμα βήμα στη διαδικασία του τοκετού. Είναι σπουδαίο να νιώθεις ότι ο γιατρός σου σε θαυμάζει για τον αγώνα που κάνεις και σε ενθαρρύνει, ώστε να παραμείνεις ψύχραιμη μέχρι το τέλος».

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Και πρόσθεσε: «Η εμπιστοσύνη που του είχα συνετέλεσε στο να καταφέρουμε έναν φυσιολογικό τοκετό. Κωστή θα σου είμαι για πάντα ευγνώμων. Τη μαία μου, που έμεινε στο πλάι μου, ξάγρυπνος φρουρός, και που όταν ένιωθα ότι δεν έχω άλλες δυνάμεις, ήταν εκεί για να μου υπενθυμίσει τον στόχο μας. Τον Χρήστο Φίλη που είμαστε 20 χρόνια φίλοι και ήταν εκεί για μένα. Μπορεί να μην χρειαστήκαμε τις ιατρικές του γνώσεις για τη δημιουργία της οικογένειας μας, το ότι ήταν όμως μαζί μας αυτές τις ώρες, είναι βαθιά συγκινητικό. Καλώς μας ήρθες όμορφε τύπε. Για να δούμε που θα μας οδηγήσει η συνάντηση αυτή».

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