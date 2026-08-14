Ζάκυνθος: Αμερικανός έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του στο Ναυάγιο παρά τις απαγορεύσεις

Ο Αμερικανός αθλητής Τζόνι Ντιζούλιους παραβίασε την απαγόρευση πρόσβασης στο Ναυάγιο της Ζακύνθου για να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ζάκυνθος: Αμερικανός έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του στο Ναυάγιο παρά τις απαγορεύσεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο ίδιος γνώριζε ότι η παρουσία του στην παραλία ήταν παράνομη, όπως ανέφερε σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η πρόσβαση στο Ναυάγιο απαγορεύεται αυστηρά με κοινή υπουργική απόφαση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026, λόγω επικινδυνότητας και για την προστασία των επισκεπτών.
  • Απαγορεύεται η προσέγγιση πλωτών μέσων σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτογραμμή και η κολύμβηση στη θαλάσσια περιοχή του Ναυαγίου.
  • Οι παραβάτες των περιορισμών αντιμετωπίζουν διοικητικές κυρώσεις και ενδεχομένως ποινικές ή αστικές ευθύνες.
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Παρά τις σαφείς απαγορεύσεις πρόσβασης στο Ναυάγιο της Ζακύνθου, ο Αμερικανός αθλητής Τζόνι Ντιζούλιους επέλεξε να βρεθεί στην γνωστή παραλία προκειμένου να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, μετατρέποντας μια ρομαντική στιγμή σε ένα εγχείρημα που κάθε άλλο παρά αγνοεί τους ισχύοντες περιορισμούς.

Μάλιστα, ο ίδιος φαίνεται να γνώριζε πολύ καλά ότι η παρουσία του στην περιοχή δεν επιτρεπόταν. Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακούγεται χαρακτηριστικά να αναφέρει: «Είναι πρακτικά παράνομο αυτό που κάνω».

https://www.instagram.com/p/Db_N2x5DC2h/

Η σύντροφός του έφτασε στην παραλία με βάρκα, ενώ μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα ο Ντιζούλιους είχε δημοσιεύσει βίντεο από πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς πάνω από το Ναυάγιο, η οποία μάλιστα ολοκληρώθηκε με την προσγείωσή του στην απαγορευμένη παραλία.

https://www.instagram.com/reel/Db_LkZIxbQ_/

Ο ίδιος δημοσίευσε σχετικά στιγμιότυπα στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram.

Ο Ντιζούλιους είναι γνωστός στις ΗΠΑ από την ενασχόλησή του με την πάλη και την παρουσία του στην ομάδα του Ohio State University, έχει τα τελευταία χρόνια στραφεί στα εναέρια αθλήματα και σε δραστηριότητες υψηλής αδρεναλίνης. Αυτή τη φορά, όμως, η επιλογή του να αγνοήσει τους περιορισμούς δεν πέρασε απαρατήρητη.

Οι αναρτήσεις του προκάλεσαν αρκετά επικριτικά σχόλια, με χρήστες να του επισημαίνουν ότι η πρόσβαση στην παραλία απαγορεύεται και ότι το γεγονός πως πρόκειται για μια εντυπωσιακή τοποθεσία δεν αποτελεί εξαίρεση στους κανόνες.

«Αδερφέ, δεν μπορείς να προσγειωθείς εκεί, είναι παράνομο», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, επισημαίνοντας μάλιστα ότι είχε επισκεφθεί τη Ζάκυνθο μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα.

https://www.instagram.com/p/DbyMGFdsMbl/

Τι ισχύει για το Ναυάγιο το καλοκαίρι του 2026

Οι περιορισμοί που ισχύουν στην περιοχή δεν είναι τυπικοί ούτε προαιρετικοί. Σύμφωνα με την ισχύουσα κοινή υπουργική απόφαση, απαγορεύεται πλήρως η πρόσβαση επισκεπτών τόσο στην «Απαγορευμένη Ζώνη» όσο και στη «Ζώνη Ελεγχόμενης Πρόσβασης» της παραλίας.

Η επίσκεψη επιτρέπεται μόνο από το ανώτερο σημείο θέασης, μέσω της υφιστάμενης εξέδρας και αφού ολοκληρωθούν τα απαραίτητα έργα περίφραξης και προστασίας. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και παροχής βοήθειας σε συγκεκριμένο σημείο κοντά στο ναυάγιο του «Παναγιώτη».

Αυστηροί είναι και οι περιορισμοί από τη θάλασσα. Δεν επιτρέπεται η αγκυροβολία ή η προσέγγιση πλωτών μέσων σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτογραμμή του όρμου, ενώ απαγορεύεται και η κολύμβηση στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Τα μέτρα ισχύουν έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 και έχουν επιβληθεί λόγω της επικινδυνότητας της περιοχής και με βασικό στόχο την προστασία των επισκεπτών. Για όσους παραβιάζουν τις απαγορεύσεις προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις, χωρίς να αποκλείονται επιπλέον ποινικές ή αστικές ευθύνες.

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