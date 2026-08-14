Μύκονος: Έκλεψαν ρολόγια αξίας 42.000 ευρώ από δωμάτιο ξενοδοχείου - Συνελήφθησαν δύο γυναίκες

Snapshot Εξιχνιάστηκε η κλοπή δύο ρολογιών αξίας 42.000 ευρώ από δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μύκονο.

Δράστιδες είναι δύο αλλοδαπές γυναίκες ηλικίας 27 και 31 ετών.

Οι γυναίκες αφαίρεσαν τα ρολόγια από το δωμάτιο όπου διέμενε ένας 27χρονος αλλοδαπός στις 9 Αυγούστου.

Κατά την προσαγωγή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα από τα κλεμμένα ρολόγια, το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη.

Σε βάρος των δύο γυναικών σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία και η υπόθεση προχωρά στη Δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου η κλοπή δύο ρολογιών μεγάλης αξίας από δωμάτιο ξενοδοχειακού καταλύματος στο νησί, με τις Αρχές να έχουν ταυτοποιήσει ως δράστιδες δύο αλλοδαπές, ηλικίας 27 και 31 ετών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο γυναίκες φέρονται να αφαίρεσαν τα ρολόγια από δωμάτιο όπου διέμενε ένας 27χρονος αλλοδαπός, με τη συνολική εκτιμώμενη αξία των κλοπιμαίων να ανέρχεται στις 42.000 ευρώ.

Η κλοπή από το δωμάτιο του ξενοδοχείου

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 9ης Αυγούστου, όταν οι δύο γυναίκες φέρονται να εισήλθαν στο δωμάτιο του ξενοδοχειακού καταλύματος και να αφαίρεσαν τα δύο ρολόγια.

Ο ιδιοκτήτης αντιλήφθηκε την απώλεια και ενημερώθηκαν οι αστυνομικές Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τις δύο γυναίκες ως εμπλεκόμενες στην υπόθεση.

Κατά την προσαγωγή τους, μάλιστα, εντοπίστηκε στην κατοχή τους το ένα από τα δύο κλεμμένα ρολόγια.

Το ρολόι κατασχέθηκε και στη συνέχεια αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του. Σε βάρος των δύο αλλοδαπών σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία.

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