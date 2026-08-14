Λίμνη Πλαστήρα: Προσήχθη ο οδηγός του βυτιοφόρου – «Αν είχα αυτοκίνητο, δεν θα το απόφευγα»

Snapshot Ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση στο αντίθετο ρεύμα στη λίμνη Πλαστήρα προσήχθη στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ο μοτοσικλετιστής κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση την τελευταία στιγμή, δηλώνοντας ότι με αυτοκίνητο δεν θα είχε την ίδια δυνατότητα αποφυγής.

Σε βάρος του οδηγού του βυτιοφόρου σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και βεβαιώνονται παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι Αρχές εξετάζουν το βίντεο και τα στοιχεία για να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες του περιστατικού.

Η επικίνδυνη συμπεριφορά του οδηγού προκάλεσε ανησυχία λόγω του σοβαρού κινδύνου που εγκυμονούσε για τροχαίο ατύχημα. Snapshot powered by AI

Στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης προσήχθη ο οδηγός του βυτιοφόρου που καταγράφηκε να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση στη λίμνη Πλαστήρα, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα και ερχόμενος σε πορεία σύγκρουσης με διερχόμενο μοτοσικλετιστή.

Το περιστατικό αποτυπώθηκε σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Στο οπτικό υλικό φαίνεται το βαρύ όχημα να κινείται σε στροφή, σε σημείο με περιορισμένη ορατότητα, και να βρίσκεται στο αντίθετο ρεύμα.

Ο μοτοσικλετιστής, που βρέθηκε ξαφνικά μπροστά στο βυτιοφόρο, κατάφερε να αντιδράσει την τελευταία στιγμή και να αποφύγει τη σύγκρουση. Η δημοσιοποίηση του βίντεο κινητοποίησε τις Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην ταυτοποίηση του οδηγού. Ο άνδρας εντοπίστηκε και προσήχθη στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ παράλληλα βεβαιώνονται οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

«Το είδα αρκετά νωρίς και πρόλαβα να αντιδράσω»

Ο οδηγός της μηχανής περιέγραψε στον Alpha τις στιγμές αγωνίας που έζησε, εξηγώντας ότι η εικόνα που κατέγραψε η κάμερα δεν αποτυπώνει πλήρως το χρονικό περιθώριο που είχε ο ίδιος για να αντιληφθεί τον κίνδυνο.

Όπως είπε, η κάμερα του κράνους του ήταν στραμμένη σε διαφορετικό σημείο, όμως ο ίδιος είχε δει το βυτιοφόρο αρκετά νωρίτερα και αυτό του επέτρεψε να αντιδράσει εγκαίρως.

«Με τα μάτια μου το είχα δει πολύ πιο πριν, γι’ αυτό και πρόλαβα να το αποφύγω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο μοτοσικλετιστής περιέγραψε ως εξαιρετικά οριακό τον ελιγμό που χρειάστηκε να κάνει για να αποφύγει το βαρύ όχημα, καθώς ο δρόμος δεν άφηνε πολλά περιθώρια.

«Αν ήμουν με αυτοκίνητο, δεν θα μπορούσα να το αποφύγω», τόνισε, εξηγώντας ότι με τη μηχανή είχε τη δυνατότητα να κινηθεί προς την άκρη του δρόμου και να αποφύγει τη σύγκρουση.

Η έρευνα των Αρχών

Πλέον, οι Αρχές εξετάζουν το βίντεο και τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

Η επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή και η είσοδος του βυτιοφόρου στο αντίθετο ρεύμα έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς μια ελάχιστη καθυστέρηση στην αντίδραση του μοτοσικλετιστή θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε σοβαρό τροχαίο.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών, ενώ ο οδηγός καλείται να δώσει εξηγήσεις για την επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά που καταγράφηκε στο επίμαχο βίντεο.

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