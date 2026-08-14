Τέλος η κρυφή χρήση AI: Η απόφαση-σταθμός της ΕΕ που αλλάζει το τοπίο στο διαδίκτυο

Τελος στην ανεξέλεγκτη και κρυφή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης βάζει η ΕΕ. Με τους νέους κανόνες διαφάνειας των «27», οι κολοσσοί της τεχνολογίας υποχρεούνται να αποκαλύπτουν αν ένα περιεχόμενο δημιουργήθηκε από αλγόριθμο.

Νατάσα Παυλοπούλου, Επιμέλεια

Τέλος η κρυφή χρήση AI: Η απόφαση-σταθμός της ΕΕ που αλλάζει το τοπίο στο διαδίκτυο
ΚΟΣΜΟΣ
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Snapshot
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει υποχρεωτική αποκάλυψη της προέλευσης ψηφιακού περιεχομένου που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη μέσω ειδικού υδατογραφήματος.
  • Οι νέοι κανόνες AI Act τίθενται σε ισχύ από αυτόν τον μήνα και απαιτούν από τις τεχνολογικές εταιρείες να επισημαίνουν το περιεχόμενο που παράγεται από αλγόριθμους.
  • Η νομοθεσία διασφαλίζει ότι οι χρήστες του διαδικτύου γνωρίζουν αν το περιεχόμενο που καταναλώνουν είναι ανθρώπινης ή τεχνητής προέλευσης.
  • Κορυφαίες εταιρείες όπως η Anthropic και η OpenAI εφαρμόζουν τεχνολογίες υδατογράφησης και διεθνή πρότυπα για τη σήμανση περιεχομένου AI.
  • Το επόμενο βήμα είναι η ανίχνευση και εμφάνιση των υδατογραφημάτων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, που πιθανόν θα επηρεάσει την αλληλεπίδραση των χρηστών με το περιεχόμενο.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει σε εφαρμογή ένα αυστηρό πλαίσιο διαφάνειας που υποχρεώνει τις τεχνολογικές εταιρείες να αποκαλύπτουν την προέλευση του ψηφιακού περιεχομένου. Με τις νέες ρυθμίσεις του ευρωπαϊκού νόμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) να τίθενται σε εφαρμογή από αυτόν τον μήνα, οι τεχνολογικοί κολοσσοί υποχρεούνται πλέον να επισημαίνουν με ειδικό "υδατογράφημα" κάθε υλικό που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες του διαδικτύου αλληλεπιδρούν με εικόνες, βίντεο, ήχο και κείμενα.

Καθώς η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη άρχισε να θολώνει τα όρια της πραγματικότητας από το τέλος του 2022, οι εθελοντικές δεσμεύσεις των κολοσσών τεχνολογίας αποδείχθηκαν ανεπαρκείς. Έτσι, οι Βρυξέλλες ανέλαβαν δράση θεσπίζοντας αυστηρούς, υποχρεωτικούς κανόνες — μια κίνηση που θυμίζει την εποχή που η ΕΕ επέβαλε παγκόσμια πρότυπα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσω του GDPR.

Πλέον, η ευρωπαϊκή νομοθεσία ξεκαθαρίζει το τοπίο: οι χρήστες του διαδικτύου πρέπει να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή αν συνομιλούν με αλγόριθμο και αν το υλικό που καταναλώνουν αποτελεί ανθρώπινη δημιουργία ή προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ηγέτες του κλάδου ήδη συμμορφώνονται με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η Anthropic ανακοίνωσε ότι τα νέα μοντέλα Claude θα ενσωματώνουν αυτόματα αόρατο υδατογράφημα στο παραγόμενο κείμενο, το οποίο θα διατηρείται ακόμη και μετά την αντιγραφή του. Την ίδια στιγμή, η OpenAI αξιοποιεί την τεχνολογία SynthID της Google DeepMind για τη σήμανση εικόνας και ήχου, ενώ υιοθετείται και το διεθνές πρότυπο C2PA για την καταγραφή των μεταδεδομένων προέλευσης.

Το στοίχημα πλέον περνά στο επόμενο στάδιο: αυτό της ανίχνευσης των υδατογραφημάτων και της εμφάνισής τους στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Αναλυτές του κλάδου εκτιμούν ότι η προσθήκη ειδικών σημάνσεων στις αναρτήσεις θα επηρεάσει θεαματικά τη συμπεριφορά του κοινού, καθώς έρευνες αποδεικνύουν πως η αλληλεπίδραση των χρηστών υποχωρεί αισθητά όταν αντιληφθούν ότι το περιεχόμενο αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης

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