Από αγιατολάχ... υδραυλικός: Το επικό δώρο του Λευκού Οίκου στον Ρούμπιο για τα 55α γενέθλιά του

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έλαβε για τα 55α γενέθλιά του ένα ξεκαρδιστικό δώρο από τους συνεργάτες του και τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο

Νατάσα Παυλοπούλου, Επιμέλεια

Από αγιατολάχ... υδραυλικός: Το επικό δώρο του Λευκού Οίκου στον Ρούμπιο για τα 55α γενέθλιά του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έλαβε για τα 55α γενέθλιά του ένα χιουμοριστικό δώρο από τον Λευκό Οίκο, μια χρυσή κορνίζα με κολλάζ από τα δημοφιλή memes «Rubio Realizing».
  • Το viral meme προέκυψε από μια φωτογραφία του Ρούμπιο σε μια κρίσιμη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο με τον πρόεδρο Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι το 2025.
  • Στα memes, ο Ρούμπιο εμφανίζεται σε πολλούς φανταστικούς ρόλους, από ηγέτης κρατών μέχρι υδραυλικός σε αεροπλανοφόρο, αντανακλώντας την πολυάριθμη ανάληψη καθηκόντων του.
  • Ο ίδιος ο Ρούμπιο αρχικά αντιπάθησε το meme, αλλά στη συνέχεια το βρήκε αστείο και εξήγησε ότι η έκφρασή του οφειλόταν σε άβολη στάση λόγω έλλειψης μαξιλαριού στον καναπέ.
  • Η κορνίζα φέρει την αυθεντική φωτογραφία με χειρόγραφη αφιέρωση του προέδρου Τραμπ και υπογραφές πολλών κυβερνητικών στελεχών.
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Ένα από τα πιο γνωστά διαδικτυακά αστεία της αμερικανικής πολιτικής σκηνής πέρασε επίσημα στις σελίδες ιστορίας του Λευκού Οίκου. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έλαβε για τα 55α γενέθλιά του ένα πρωτότυπο και ιδιαίτερα χιουμοριστικό δώρο από τους συνεργάτες του και τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ: μια χρυσή κορνίζα που περιλαμβάνει ένα κολλάζ από τα δημοφιλέστερα memes της σειράς «Rubio Realizing» (Ο Ρούμπιο συνειδητοποιεί).

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έλαβε τον δώρο τον περασμένο Μάιο, το θέμα όμως έγινε ευρέως γνωστό μόλις πρόσφατα, μετά από σχετική ανάρτηση του δημοσιογράφου του Axios, Μαρκ Καπούτο, στην πλατφόρμα X.

Η συνάντηση με τον Ζελένσκι που έγινε viral

Η ιστορία του viral φαινομένου ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2025, κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με θέμα μία συμφωνία για την κοινή χρήση των ορυκτών πόρων της χώρας.

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Σε μια φωτογραφία από τη συνάντηση, ο Μάρκο Ρούμπιο αποτυπώθηκε να κάθεται αμήχανα σε έναν καναπέ, με τα δάχτυλα μπλεγμένα και μια έκφραση παραίτησης στο πρόσωπό του. Το διαδίκτυο δεν άργησε να μετατρέψει τη συγκεκριμένη λήψη σε meme. Δεδομένου ότι ο Ρούμπιο ανέλαβε πολλαπλούς παράλληλους ρόλους στη διοίκηση —εκτός από Υπουργός Εξωτερικών διατέλεσε και υπηρεσιακός Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, επικεφαλής των Εθνικών Αρχείων, αλλά και διοικητής της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID) — οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων άρχισαν να τον τοποθετούν ψηφιακά σε κάθε πιθανό και απίθανο πόστο που έμενε κενό ανά την υφήλιο.

Από...Αγιατολάχ μέχρι υδραυλικός σε αεροπλανοφόρο

Το χρυσό κάδρο που του δώρισαν αποτελείται από 68 διαφορετικές παραλλαγές του meme. Σε αυτές, ο Ρούμπιο εμφανίζεται ως Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, ως Πάπας, ως Πρόεδρος της Κούβας και της Βενεζουέλας, ακόμα και ως κυβερνήτης της Γροιλανδίας ή χαρακτήρας εμπνευσμένος από το σύμπαν του "Star Wars".

Η δημιουργικότητα των χρηστών δεν είχε όρια: όταν το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford αντιμετώπισε πρόβλημα στις υδραυλικές του εγκαταστάσεις, ο Ρούμπιο εμφανίστηκε στον καναπέ κρατώντας βεντούζα υδραυλικού, ενώ μετά την ανακοίνωση του Τιμ Γουόλζ ότι δεν θα διεκδικήσει επανεκλογή στη Μινεσότα, ο Υπουργός Εξωτερικών «φόρεσε» στολή κυνηγού και πήρε στα χέρια...καραμπίνα. Ήταν μια σατιρική αναφορά στην περίφημη φωτογράφιση του Γουόλζ από την προεκλογική εκστρατεία του 2024, όπου προσπαθούσε αδέξια να γεμίσει το όπλο του στην προσπάθειά του να προβάλει ένα πιο "παραδοσιακό" προφίλ ανθρώπου της υπαίθρου.»

Λίγο μετά τη σύλληψη του δικτάτορα της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ , ο Ρούμπιο εμφανίστηκε φορώντας μια ζώνη στολισμένη με τη σημαία του έθνους και επιχρυσωμένες λεπτομέρειες στις μανσέτες και το γιακά ενός υψηλόβαθμου στρατιωτικού ηγέτη, με ένα σπαθί με χρυσή λαβή στο πλευρό του. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Fox News, ο Ρούμπιο είπε στη Λάρα Τραμπ ότι στην αρχή «μισούσε» το viral meme από τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι, αλλά τελικά το βρήκε αστείο.

Εξήγησε χαμογελώντας ότι η χαρακτηριστική «στραβή» στάση του σώματός του που πυροδότησε τα εκατοντάδες meme δεν οφειλόταν σε συναισθηματική φόρτιση, αλλά στο γεγονός ότι ο καναπές του Οβάλ Γραφείου δεν είχε μαξιλάρι στην πλάτη, με αποτέλεσμα να «βουλιάξει» προς τα πίσω. Στο κέντρο του κολλάζ δεσπόζει η αυθεντική φωτογραφία, πάνω από την οποία ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε ιδιοχείρως με χρυσό μαρκαδόρο τη φράση «Είσαι σπουδαίος» (You are great), συνοδευόμενη από τις υπογραφές πλήθους στελεχών της αμερικανικής κυβέρνησης.

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