Φωτιά: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα - Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα Παρασκευή

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Περιφέρειες Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Αργολίδας και Κορινθίας

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Φωτιά: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα - Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα Παρασκευή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σε κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) βρίσκονται οι Περιφέρειες Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Αργολίδας και Κορινθίας λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς.
  • Είκοσι περιφέρειες της χώρας βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), ενεργοποιώντας όλους τους μηχανισμούς Πολιτικής Προστασίας.
  • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, περιφέρειες και δήμους για αυξημένη ετοιμότητα αντιμετώπισης πυρκαγιών.
  • Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες και το κάπνισμα στην ύπαιθρο.
  • Κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.
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Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας προβλέπεται γαι σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, σε κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) βρίσκονται πέντε περιφέρειες της χώρας:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Παράλληλα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) είναι 20 περιφέρειες, ενεργοποιώντας όλους τους μηχανισμούς Πολιτικής Προστασίας:

  • Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)
  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και Άγιον Όρος)
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
  • Περιφέρεια Κρήτης
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Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

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