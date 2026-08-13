Μαρουσάκης: Δύσκολο τριήμερο στη Χαλκιδική - Ενισχύονται οι βοριάδες

Υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων στην περιοχή, οι οποίες μπορεί να συμβάλουν στον περιορισμό της πυρκαγιάς.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Μαρουσάκης: Δύσκολο τριήμερο στη Χαλκιδική - Ενισχύονται οι βοριάδες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη Χαλκιδική αναμένονται ενισχυμένοι βοριάδες 5-9 μποφόρ, που θα δυσκολέψουν τον έλεγχο της φωτιάς και θα ευνοήσουν την ταχεία εξάπλωσή της.
  • Υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων στην περιοχή, οι οποίες μπορεί να συμβάλουν στον περιορισμό της πυρκαγιάς.
  • Η ξηρασία και οι καταβάτες άνεμοι στη Δυτική Ελλάδα αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών λόγω θερμότερων και ξηρότερων συνθηκών.
  • Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα υψηλός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τις αρμόδιες αρχές σε αυξημένη επιφυλακή.
  • Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας με την εξασθένηση των ανέμων και πιο ήπιες πυρομετεωρολογικές συνθήκες.
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Δύσκολες αναμένονται οι επόμενες ώρες και ημέρες στη Χαλκιδική, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η φωτιά, καθώς οι βοριάδες αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά.

Μιλώντας στο OPEN, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για ένα ιδιαίτερα δύσκολο τριήμερο, καθώς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Όπως ανέφερε, μέχρι το πρωί θα επικρατούν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 5-6 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν ακόμη και τα 7 μποφόρ. «Δεν είναι καλά τα νέα για τη Χαλκιδική», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ένα ενδεχόμενο που ενδέχεται να λειτουργήσει βοηθητικά είναι η πιθανότητα να εκδηλωθούν καταιγίδες στην περιοχή.

Πιθανότητα για καταιγίδες στη Χαλκιδική

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ένα μέτωπο καταιγίδων αναπτύσσεται στην Κεντρική Μακεδονία και αναμένεται να κινηθεί νοτιότερα. Έτσι, δεν αποκλείεται κατά τη διάρκεια της νύχτας να σημειωθούν όμβροι και καταιγίδες ακόμη και κοντά στα πύρινα μέτωπα, γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει στον περιορισμό της φωτιάς.

Παράλληλα, όμως, η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες προκαλεί ανησυχία, καθώς οι ισχυροί βοριάδες θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας.

«Βαθύ κόκκινο» ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Ο μετεωρολόγος προειδοποίησε για ένα τριήμερο με ιδιαίτερα επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, κυρίως στις περιοχές που επηρεάζονται από τα μελτέμια.

Οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 7, 8 ακόμη και τα 9 μποφόρ, ιδιαίτερα στο κεντρικό Αιγαίο, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο και ιδιαίτερα ξηρό ατμοσφαιρικό περιβάλλον.

Όπως εξήγησε, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι συνθήκες θα ευνοήσουν την ταχύτατη εξάπλωσή της, ενώ στη συνέχεια η αντιμετώπιση ενός μεγάλου πύρινου μετώπου θα γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη.

Ξηρασία και καταβάτες άνεμοι στη Δυτική Ελλάδα

Την κατάσταση επιβαρύνουν η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Η ατμόσφαιρα και το έδαφος παραμένουν ιδιαίτερα ξηρά, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας που βρίσκονται υπό την επίδραση του Αιγαίου.

Αυξημένη προσοχή χρειάζεται και στη Δυτική Ελλάδα, καθώς τα μελτέμια επηρεάζουν και αυτή την περιοχή. Εκεί, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι άνεμοι λειτουργούν ως καταβάτες, κατεβαίνουν δηλαδή από τα βουνά και αποκτούν θερμότερα και ξηρότερα χαρακτηριστικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Συνολικά, μεγάλο μέρος της χώρας αναμένεται να βρεθεί στο «πορτοκαλί» και το «βαθύ κόκκινο» ως προς τον κίνδυνο πυρκαγιάς, με τις αρμόδιες αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Η εικόνα αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όταν οι άνεμοι προβλέπεται να εξασθενήσουν και οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες να γίνουν πιο ήπιες.

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