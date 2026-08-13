GNTM: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα – Οι φωτογραφίες και οι εκπλήξεις

Snapshot Ο 7ος κύκλος του GNTM ολοκληρώθηκε και θα προβληθεί το ερχόμενο φθινόπωρο στο STAR.

Η παρουσιάστρια Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποκάλυψε ότι ο νέος κύκλος περιλαμβάνει νέα πρόσωπα, μόδα, ανατροπές, εκπλήξεις και χημεία στην ομάδα.

Η Παπαγεωργίου ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν μπροστά και πίσω από τις κάμερες για την ενέργεια και την αφοσίωσή τους.

Τα γυρίσματα του κύκλου έχουν ολοκληρωθεί και η εκπομπή ετοιμάζεται να επιστρέψει στην τηλεόραση μετά το καλοκαίρι. Snapshot powered by AI

Είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα και πολυσυζητημένα τηλεοπτικά φορμάτ των τελευταίων ετών. Το «GNTM» του STAR έχει καταφέρει να δημιουργήσει το δικό του κοινό, το οποίο ανυπομονεί για την πρεμιέρα του 7ου κύκλου, το ερχόμενο Φθινόπωρο.

Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μοιράστηκε φωτογραφίες, χωρίς φυσικά να παραλείπει να δώσει ένα μικρό «τυράκι» των όσων θα δούμε.

«Προσπαθώντας να κρατήσω τα spoilers μακριά και χωρίς να περιαυτολογήσω, θα σας πω μόνο πως το @gntmgr είναι ένα ταξίδι που ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας. Το GNTM7 έρχεται και έχει απ’ όλα: νέα πρόσωπα, υπέροχα παιδιά, μόδα, ανατροπές, εκπλήξεις, πολύ γέλιο και μια ομάδα με άποψη, ενέργεια και δυνατή χημεία! Έχω ήδη αρχίσει να μετράω αντίστροφα μέχρι να ανοίξει η πόρτα αυτού του μαγικού κόσμου και να ζήσετε κι εσείς όσα κι εμείς.

Και πάνω απ’ όλα, νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη για όλους τους ανθρώπους, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, που έδωσαν την ενέργεια, την ψυχή και την αγάπη τους σε αυτό το ταξίδι. Είστε οι καλύτεροι», έγραψε αρχικά η παρουσιάστρια και κριτής.

«Για την ώρα όμως… IT’S A GNTM WRAP! Καλό καλοκαίρι σε εμάς, καλό υπόλοιπο σε εσάς και κρατήστε χώρο στην οθόνη σας γιατί θα σας χρειαστεί», κατέληξε «μαρτυρώντας» ότι ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα.