«Πoνάνε τα μάτια μου»: H έκλειψη ηλίου εκτίναξε 5.000% πάνω τις αναζητήσεις στην Google

Snapshot Η ολική ηλιακή έκλειψη προκάλεσε αύξηση 5.000% στις αναζητήσεις Google για «πόνο στα μάτια» την ημέρα της έκλειψης.

Πολλοί θεατές παρακολούθησαν την έκλειψη χωρίς ειδικά γυαλιά προστασίας, προκαλώντας προβλήματα όρασης και πόνο στα μάτια.

Οι γιατροί προειδοποιούν ότι η άμεση παρατήρηση του Ήλιου μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στον αμφιβληστροειδή, ειδικά στην ωχρά κηλίδα.

Η πάθηση που προκαλείται από την έκθεση στον ήλιο ονομάζεται ηλιακή αμφιβληστροειδοπάθεια ή φωτική αμφιβληστροειδοπάθεια.

Παρά τις προειδοποιήσεις, πολλοί αγνόησαν τις οδηγίες, με αποτέλεσμα σημαντική αύξηση αναζητήσεων για συμπτώματα όπως «βλάβη στα μάτια». Snapshot powered by AI

Οι οδηγίες είναι σαφείς για κάθε έκλειψη ηλίου. Μην την παρατηρείτε απευθείας, γιατί μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα μάτια.

Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν την ολική ηλιακή έκλειψη την Τετάρτη, από στην Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισλανδία και τη Γροιλανδία.

Μετά άρχισαν τα παράπονα για πόνο στα μάτια και άλλα προβλήματα. Οι χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα μοιράστηκαν τα συμπτώματα όπως πόνος, πονοκέφαλος και θολή όραση.

Όσοι δεν πρόλαβαν τα ειδικά γυαλιά που θα τους επέτρεπαν να παρακολουθήσουν την έκλειψη, επέλεξαν ούτως ή άλλως να τη δουν, έστω και κλεφτά, και τώρα υπάρχει μία πληθώρα προβλημάτων με τους γιατρούς να προειδοποιούν ότι η κατάσταση αυτή ενδέχεται να είναι μόνιμη.

Οι γιατροί έχουν συμβουλεύσει τον κόσμο να μην κοιτάζει απευθείας τον Ήλιο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον αμφιβληστροειδή, και ειδικά στην ωχρά κηλίδα, η οποία είναι υπεύθυνη για την ευκρινή κεντρική όραση. Κάθε φορά που συμβαίνει έκλειψη, εκδίδονται ευρέως τέτοιες προειδοποιήσεις. Ωστόσο, ορισμένοι άνθρωποι που δεν δίνουν προσοχή αρχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Η πάθηση είναι γνωστή ως ηλιακή αμφιβληστροειδοπάθεια (ή φωτική αμφιβληστροειδοπάθεια).

Υπό κανονικές συνθήκες, δεν μπορούμε να κοιτάξουμε απευθείας τον Ήλιο. Ο κερατοειδής χιτώνας και ο φακός συγκεντρώνουν την έντονη ηλιακή ακτινοβολία σε ένα μικροσκοπικό σημείο του αμφιβληστροειδούς που ονομάζεται ωχρά κηλίδα, η οποία είναι υπεύθυνη για την ευκρινή κεντρική όραση. Κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης, παρόλο που φαίνεται ότι μπορείτε να κοιτάξετε απευθείας τον Ήλιο επειδή σκοτεινιάζει, μόνο ο περιβαλλοντικός φωτισμός εξασθενεί σημαντικά.

Αύξηση των αναζητήσεων στο Google για «πόνο στα μάτια»

Οι ανήσυχοι χρήστες στράφηκαν στο Google για να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή τους, και την Τετάρτη το βράδυ σημειώθηκε αύξηση 5.000% στις αναζητήσεις για τον όρο «πόνος στα μάτια» σε σύγκριση με την ίδια ώρα πέρυσι.

Οι αναζητήσεις για «βλάβη στα μάτια» επίσης εκτοξεύτηκαν κατά 700% σε εβδομαδιαία βάση.